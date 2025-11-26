 В Пентагоне признали задержки в поставках военной помощи Украине | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Пентагоне признали задержки в поставках военной помощи Украине

First News Media08:45 - Сегодня
В Пентагоне признали задержки в поставках военной помощи Украине

Задержки поставок боеприпасов Киеву достигают от одного до восемнадцати месяцев.

О таком выполнении программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) стало известно из отчета инспекции Минобороны США, с которым ознакомилось журналисты РИА Новости.

«По пяти контрактам на поставку боеприпасов подрядчики доставили продукцию с опозданием от одного до восемнадцати месяцев и не выполнили обязательства по объему поставок», — уточняется в документе.

Как гласят данные отчета, к 30 ноября прошлого года недопоставленными оставались свыше 336 тысяч снарядов.

Этот показатель превышает 55 процентов заказанного объема. При этом проверка охватила семь контрактов общей стоимостью 1,9 миллиарда долларов, 1,6 миллиарда из которых отводилось на боеприпасы.

Инспекторы отметили, что военные чиновники утверждали заказы, когда сами были в курсе трудностей у подрядчиков. По признанию военных, установленные сроки могли быть «нереалистичными с самого начала».

К июню 2025 года подрядчики поставили еще около 328 тысяч единиц. что способствовало закрытию практически всего первоначального дефицита — общий объем достиг 98 процентов плана.

Впрочем, конкретные даты окончания оставшихся поставок не раскрываются. Выполнение контрактных обязательств осложнилось из-за возросшего спроса на боеприпасы после начала конфликта на Украине, уточнили инспекторы.

Источник: Lenta.ru

Поделиться:
330

Актуально

Точка зрения

Абсурд дня: Флаги СССР в Баку - откуда «ностальгия» и кому выгодна такая экзотика?

Общество

Телеканалу ATV вынесено предупреждение за рекламу целебных свойств гипноза и ...

Общество

В Баку запускают очередной этап сноса жилья с компенсацией 2700 манатов за кв.м

Общество

«Gabala Hospitality Group» осуществила очередную традиционную ежегодную акцию по посадке ...

В мире

Соловьева хотели убить с помощью отравленной пиццы

Мы фактически вышли - спикер НС Армении об ОДКБ

Турция продолжит закупки природного газа у России

Жапаров назвал авиабазу России в Канте важным компонентом стабильности

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Мерц помирился с да Силвой на саммите G20 и предложил вместе потанцевать

Трамп назвал дедлайн для рассмотрения Украиной его плана

Ученые заявили о смертельном оружии, способном менять память

Верховная рада Украины приостановила работу на фоне коррупционного скандала

Последние новости

Соловьева хотели убить с помощью отравленной пиццы

Сегодня, 15:44

Телеканалу ATV вынесено предупреждение за рекламу целебных свойств гипноза и биоэнергетики

Сегодня, 15:40

Мы фактически вышли - спикер НС Армении об ОДКБ

Сегодня, 15:30

В Баку запускают очередной этап сноса жилья с компенсацией 2700 манатов за кв.м

Сегодня, 15:22

Азербайджанский певец с нарушением зрения успешно прошёл профессиональное обучение в Италии - ФОТО

Сегодня, 15:15

TƏBİB прокомментировал смерть 72-летней пациентки в больнице Сумгайыта - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:10

Турция продолжит закупки природного газа у России

Сегодня, 14:47

Жапаров назвал авиабазу России в Канте важным компонентом стабильности

Сегодня, 14:37

В Турции известному журналисту зачитан приговор

Сегодня, 14:30

Ночное ограбление в магазине в Бинагады: Задержаны трое подозреваемых - ВИДЕО

Сегодня, 14:25

В удобный момент готов поехать в Баку - спикер парламента Армении

Сегодня, 14:17

Детали транзита в Армению через Азербайджан будут уточнены до конца года, заявляют в РЖД

Сегодня, 14:15

Замглавы МИД Армении не знает о возможном привлечении РФ к TRIPP

Сегодня, 14:10

В Азербайджане ожидается до 20 градусов тепла

Сегодня, 14:07

В музее ковра представлен проект «Новая история келагаи» - ФОТО

Сегодня, 13:57

Шахин Мустафаев обсудил с Новаком перспективы развития двустороннего сотрудничества

Сегодня, 13:50

МИД РА: Переговоры о подписании мирного договора с Азербайджаном продолжаются

Сегодня, 13:38

Скончался создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер»

Сегодня, 13:32

РФ позитивно смотрит на некоторые моменты мирного плана США

Сегодня, 13:25

ЕСПЧ обязал Армению выплатить 5 тысяч евро

Сегодня, 13:22
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30