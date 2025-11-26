 Трамп заявил, что мирный план США по Украине сократили с 28 до 22 пунктов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп заявил, что мирный план США по Украине сократили с 28 до 22 пунктов

First News Media09:12 - Сегодня
Трамп заявил, что мирный план США по Украине сократили с 28 до 22 пунктов

Президент США Дональд Трамп заявил, что число пунктов в предложенном Вашингтоном плане мирного урегулирования российско-украинского конфликта было сокращено с 28 до 22.

«Это была просто схема. Все, что было, это схема. Это не было планом. Это была концепция», - сказал президент США журналистам на борту своего самолета по пути во Флориду, где, как ожидается, он проведет выходные по случаю отмечаемого в США 27 ноября Дня благодарения. Его попросили прокомментировать критику со стороны соратников по Республиканской партии, которые сочли первоначальную версию предложенного американской администрацией мирного плана слишком пророссийской.

«И оттуда они взяли каждый из 28 пунктов, и в итоге их получилось 22. Многие из них (вопросов – ред.) были решены, и на самом деле решены очень благоприятным образом», - добавил Трамп.

На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Эта программа вызвала недовольство партнеров Киева в Европе.

23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Американский госсекретарь Марко Рубио назвал встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. Позже издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры прошли в напряженном ключе. Украинская сторона настаивала на внесении изменений в текст плана. По информации агентства РБК-Украина, делегации двух стран согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, дата которой пока не определена.

Источник: ТАСС

Поделиться:
339

Актуально

Точка зрения

Абсурд дня: Флаги СССР в Баку - откуда «ностальгия» и кому выгодна такая экзотика?

Общество

Телеканалу ATV вынесено предупреждение за рекламу целебных свойств гипноза и ...

Общество

В Баку запускают очередной этап сноса жилья с компенсацией 2700 манатов за кв.м

Общество

«Gabala Hospitality Group» осуществила очередную традиционную ежегодную акцию по посадке ...

В мире

Соловьева хотели убить с помощью отравленной пиццы

Мы фактически вышли - спикер НС Армении об ОДКБ

Турция продолжит закупки природного газа у России

Жапаров назвал авиабазу России в Канте важным компонентом стабильности

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Кыргызстане задержали сына и сторонников экс-президента

Часы утонувшей на «Титанике» семейной пары продали на аукционе за $2,33 млн

На Земле предложили уменьшить яркость Солнца

Зарегистрирован первый случай заражения человека вирусом H5N5

Последние новости

Соловьева хотели убить с помощью отравленной пиццы

Сегодня, 15:44

Телеканалу ATV вынесено предупреждение за рекламу целебных свойств гипноза и биоэнергетики - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Мы фактически вышли - спикер НС Армении об ОДКБ

Сегодня, 15:30

В Баку запускают очередной этап сноса жилья с компенсацией 2700 манатов за кв.м

Сегодня, 15:22

Азербайджанский певец с нарушением зрения успешно прошёл профессиональное обучение в Италии - ФОТО

Сегодня, 15:15

TƏBİB прокомментировал смерть 72-летней пациентки в больнице Сумгайыта - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:10

Турция продолжит закупки природного газа у России

Сегодня, 14:47

Жапаров назвал авиабазу России в Канте важным компонентом стабильности

Сегодня, 14:37

В Турции известному журналисту зачитан приговор

Сегодня, 14:30

Ночное ограбление в магазине в Бинагады: Задержаны трое подозреваемых - ВИДЕО

Сегодня, 14:25

В удобный момент готов поехать в Баку - спикер парламента Армении

Сегодня, 14:17

Детали транзита в Армению через Азербайджан будут уточнены до конца года, заявляют в РЖД

Сегодня, 14:15

Замглавы МИД Армении не знает о возможном привлечении РФ к TRIPP

Сегодня, 14:10

В Азербайджане ожидается до 20 градусов тепла

Сегодня, 14:07

В музее ковра представлен проект «Новая история келагаи» - ФОТО

Сегодня, 13:57

Шахин Мустафаев обсудил с Новаком перспективы развития двустороннего сотрудничества

Сегодня, 13:50

МИД РА: Переговоры о подписании мирного договора с Азербайджаном продолжаются

Сегодня, 13:38

Скончался создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер»

Сегодня, 13:32

РФ позитивно смотрит на некоторые моменты мирного плана США

Сегодня, 13:25

ЕСПЧ обязал Армению выплатить 5 тысяч евро

Сегодня, 13:22
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30