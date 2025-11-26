Глава офиса Зеленского назвал план США из 28 пунктов неприемлемым
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов был неприемлемым для Киева, и предложил о нем забыть.
«Я предлагаю забыть о 28 пунктах, - сказал он в интервью порталу Axios. - Жизнь меняется так быстро, что теперь я думаю, что это в прошлом».
Согласно публикациям западных СМИ, первоначальная версия американского плана предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета России над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территории «ДНР», придание русскому языку в Украине статуса государственного, ограничение численности украинской армии и отмену санкций против РФ. Лидеры государств Евросоюза выразили несогласие с частью пунктов и заявили о начале разработки контрпредложений.