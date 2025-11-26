Вэнс и Рубио ответили на слухи о расколе между ними из-за Украины

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о расколе между ним и вице-президентом Джэй Ди Вэнсом из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта.

Об этом он высказался в соцсети X.

Информацию о разногласиях между коллегами опубликовал телеканал NBC. В сообщении утверждалось, что вице-президент считает необходимым усилить давление на Киев, а Рубио — на Москву.

Госсекретарь назвал данную статью выдумкой. «Эта публикация — лишь очередной пример из долгой серии полностью фейковых новостей, утверждающих о расколе в администрации Трампа по поводу того, как закончить войну в Украине», — написал он.

Вэнс поддержал слова Рубио, обвинив СМИ во лжи с целью сорвать планы Трампа.

Источник: Lenta.ru