Почему ноябрь в Азербайджане оказался необычно тёплым? – Официальный комментарий

Причиной умеренной погоды, наблюдаемой в Азербайджане в ноябре, является движение тёплых воздушных масс с юга и преобладание юго-восточных ветров.

Как передает 1news.az, директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова сообщила Report, что средняя температура воздуха в течение прошедшего периода ноября в Баку и на Апшеронском полуострове на 3,9 градуса выше климатической нормы?

В целом, в ноябре температура превышала норму в течение 22 дней: «Согласно анализу многолетних наблюдений, если мы посмотрим на ноябрь прошлых лет, то и ранее фиксировался высокий температурный режим. Так, в Баку и на Абшеронском полуострове в 2023 году температура воздуха была зафиксирована на уровне 25 градусов, а в регионах - до 29 градусов тепла. Ожидается, что умеренные погодные условия, наблюдаемые на территории страны, сохранятся до конца недели».

Научный сотрудник отдела климатологии и агроклиматологии Института географии Рафик Исмаилов заявил, что в настоящее время тёплая погода наблюдается во всех районах Азербайджана: «В районах повышение температуры воздуха составляет 7-8 градусов, а в Нахчыване - до 12 градусов. Это связано с изменением климата».

Р.Исмаилов добавил, что на изменение погоды в Азербайджане наибольшее влияние оказывают воздушные массы, поступающие с севера и юга: «В настоящее время в стране, наблюдается тёплая погода из-за воздушных масс, поступающих с юга. Что касается того, будет ли температура воздуха зимой низкой, то это связано с азотистыми (или «экзотическими») процессами. Когда северные воздушные массы войдут на территорию страны, может похолодать».