Глава РЖД: Транзит через Азербайджан по коридору «Север–Юг» вырос на 58%

Контейнерные перевозки по международному транспортному коридору «Север–Юг» через территорию Азербайджана выросли на 58%, заявил генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров на 83-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ.

Белозеров отметил, что, по данным РЖД, за 10 месяцев этого года по западному маршруту МТК «Север-Юг» через азербайджанскую Астару перевезено 6 558 контейнеров, что на 58,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. «И это только российские грузы. При этом наблюдается рост отправок из Казахстана, Китая и соседних стран», - уточнил он.

Глава РЖД также отметил, что железные дороги Азербайджана и Грузии продолжают активную работу над запуском нового маршрутного поезда, который напрямую соединит порты Батуми и Поти с логистическими центрами на Абшероне и в Сумгайыте.

Источник: Report