Парламент Молдовы одобрил денонсацию соглашения о функционировании Русского дома

Парламент Молдовы одобрил денонсацию соглашения с Россией о функционировании Русского дома в Кишиневе.

Такое решение было принято в окончательном чтении голосами 52 депутатов от правящей Партии действия и солидарности на заседании, которое транслируется на сайте законодательного органа. Данное решение также поддержали пять депутатов от оппозиционной партии "Демократия дома".

"Денонсировать соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров, подписанное в Москве 30 октября 1998 года.

Министерство иностранных дел уведомит российскую сторону о денонсации указанного соглашения", - говорится в документе.

Источник: ТАСС