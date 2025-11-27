Папа Римский прибыл в Турцию - ФОТО

Папа Римский Лев XIV прибыл в Анкару, начав свой первый зарубежный визит в Турцию и Ливан.

Папа Римский прибыл в Турцию по официальному приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он прилетел на специальном рейсе авиакомпании ITA Airways, на борту самолета с папским гербом. В аэропорту Эсенбога понтифика встречал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Папу Римского сопровождает государственный секретарь (премьер-министр) Ватикана кардинал Пьетро Паролин и секретарь по внешним отношениям (глава МИД) архиепископ Пол Ричард Галлахер. За визитом будут следить более 70 журналистов.

Понтифик сначала посетит в Анкаре мавзолей Аныткабир. Затем состоится официальная встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Помимо Анкары, понтифик также посетит Стамбул и Изник.