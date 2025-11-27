В Турции считают, что вопрос отправки сил в Украину надо решать после прекращения огня

Режим прекращения огня в Украине необходимо обеспечить до принятия решения о переброске войск в эту страну.

Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на источник в Минобороны Турции, который прокомментировал журналистам перспективы потенциальной отправки сил республики в Украину.

«То, что ВС Турции первыми приходят на ум, когда речь идет о потребности в мире, безопасности и стабильности, - это важнейший показатель эффективности, возможностей сдерживания и престижа армии Турции. В первую очередь между Россией и Украиной должен быть установлен режим прекращения огня. После этого необходимо определить рамки миссии с четким ее описанием и определить, какой вклад каждая страна будет вносить в ее осуществление», - приводит слова источника телеканал.

Собеседник добавил, что «ВС Турции готовы внести вклад в любую инициативу, которая обеспечит безопасность и стабильность в регионе».