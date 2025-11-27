Мужчина, напавший на нацгвардейцев у Белого дома, служил в спецподразделениях США - ФОТО

Власти США раскрыли личность мужчины, напавшего на военнослужащих Национальной гвардии возле Белого дома 26 ноября, в результате чего двое солдат скончались от полученных ран.

Нападавшим оказался гражданин Афганистана 29-летний Рахманулла Лаканвал, который ранее служил в Афганской армии и имел опыт службы в составе спецподразделений США.

Лаканвал, который бежал от «Талибана» в США в период президентства Джо Байдена, был задержан после того, как открыл огонь по солдатам Национальной гвардии 26 ноября около 14:15 по местному времени, неподалеку от Белого дома. Обе жертвы нападения, несмотря на усилия медиков, скончались от ран.

Сразу после нападения Лаканвал был обезврежен и доставлен в больницу, где позднее умер. В СМИ появились кадры с момента его задержания: на видео видно, как подозреваемого, тяжело раненого, выносят на носилках.

Этот инцидент вызвал широкий резонанс в США. Президент Дональд Трамп осудил нападение, назвав его «террористическим актом».

