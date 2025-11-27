 Нацгвардейцы, пострадавшие при стрельбе у Белого дома, скончались от полученных ран - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Нацгвардейцы, пострадавшие при стрельбе у Белого дома, скончались от полученных ран - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media09:00 - Сегодня
Нацгвардейцы, пострадавшие при стрельбе у Белого дома, скончались от полученных ран - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Двое военнослужащих Национальной гвардии США, раненные при стрельбе возле Белого дома в среду, 26 ноября, скончались от полученных ран.

О том, что двое нацгвардейцев стали жертвами огнестрельного нападения в Вашингтоне, сообщил также губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси. По данным СМИ, именно из этого штата погибшие были направлены на службу в столицу США.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс , находясь на военной базе армии США Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки, заявил, что о мотивах нападения пока ничего не известно.

Власти США продолжают работу по выяснению биографии нападавшего.

Источник: DW

08:35

Двое сотрудников Национальной гвардии США, получившие ранения во время стрельбы рядом с Белым домом в центре Вашингтона, находятся в критическом состоянии, заявил директор ФБР Кэш Патель.

«Двое наших храбрых солдат Национальной гвардии… Подверглись дерзкому нападению в ходе ужасающего акта насилия. […] Их состояние критическое», — заявил Патель журналистам. По его словам, расследованием нападения занимается ФБР совместно с другими ведомствами, в том числе Министерством внутренней безопасности и Секретной службой США.

В сообщении Департамента полиции Вашингтона говорится, что военнослужащие Нацгвардии подверглись вооруженному нападению в Вашингтоне в среду, 26 ноября. Нападавший получил ранение и был задержан. Как заявляют американские власти, он прибыл в страну из Афганистана в 2021 году.

Нападение на солдат Нацгвардии было целенаправленным, сказала журналистам мэр округа Колумбия Мюриел Баузер.

«Мы знаем, что это была целенаправленная стрельба. Один человек, который, по-видимому, выбрал в качестве мишени этих гвардейцев, был задержан», — сказала она.

Президент США Дональд Трамп назвал нападение на солдат «актом террора».

В своем посте в Truth Social сразу после стрельбы Трамп, который находится во Флориде, назвал стрелка «животным». Как написал американский лидер, нападавший «заплатит очень высокую цену» за свои действия.

«Животное, которое застрелило двух национальных гвардейцев, оба из которых получили тяжелые ранения и сейчас находятся в двух разных больницах, также тяжело ранено, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену», — говорится в его посте.

Позднее, в ходе обращения к нации Трамп заявил, что Министерство внутренней безопасности США уверено, что нападавший прибыл в США из Афганистана в 2021 году (ранее об этом сообщали американские СМИ со ссылкой на источники).

«Это было преступление против всего нашего народа, — сказал он. — Это было преступление против человечности».

Трамп также сказал, что власти США должны проверить каждого, кто въехал в страну из Афганистана при прошлой администрации Джо Байдена, в очередной раз подвергнув критике своего предшественника.

«Мы не будем терпеть такие посягательства на закон и порядок со стороны людей, которые даже не должны находиться в нашей стране», — сказал он.

Американский лидер также подтвердил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить еще 500 сотрудников Нацгвардии в Вашингтон.

«Мы снова сделаем Америку абсолютно безопасной», — добавил он, поблагодарив сотрудников спецслужб.

Как сообщала ранее телекомпания CBS со ссылкой на источники, сотрудники правоохранительных органов идентифицировали нападавшего как 29-летнего гражданина Афганистана Рахмануллу Лаканвала.

Источник: BBC

Поделиться:
717

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 17 °C

Общество

Еще 38 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ...

Точка зрения

Армения на распутье: Номинальное членство в ОДКБ и фактическая автономия

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в открытии завода минеральной каменной ваты AZWOOL - ...

В мире

Эрдоган проводит переговоры с Папой Римским в Анкаре - ФОТО

ОДКБ предупреждает о сложностях будущего председательства России

В Анкаре раскритиковали соглашение Ливана и Южного Кипра о «морской границе»

ОДКБ надеется, что Армения примет взвешенное решение

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Мерц помирился с да Силвой на саммите G20 и предложил вместе потанцевать

В Турции известному журналисту зачитан приговор

На месте проведения COP30 вспыхнул пожар - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Эрдоган обсудит с Путиным возобновление работы зернового коридора

Последние новости

Эрдоган проводит переговоры с Папой Римским в Анкаре - ФОТО

Сегодня, 15:50

ОДКБ предупреждает о сложностях будущего председательства России

Сегодня, 15:40

Trendyol объявляет начало кампании «Əfsanə günlər»

Сегодня, 15:37

В Анкаре раскритиковали соглашение Ливана и Южного Кипра о «морской границе»

Сегодня, 15:32

ОДКБ надеется, что Армения примет взвешенное решение

Сегодня, 15:28

Еще 38 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:25

В Имишли произошла цепная авария, есть пострадавшие

Сегодня, 15:15

Пашинян: Диалог между армянами и азербайджанцами нацелен на изменение риторики

Сегодня, 15:05

Армения усиливает диалог с Израилем на фоне региональных перемен

Сегодня, 15:00

В США приостановили все иммиграционные заявки от граждан Афганистана

Сегодня, 14:57

Католикос всех армян должен освободить Первопрестольный, настаивает Пашинян

Сегодня, 14:53

Пашинян объявил о планах в связи с предстоящими в Армении парламентскими выборами

Сегодня, 14:50

Посол в Баку рассказал о товарообороте России и Азербайджана

Сегодня, 14:47

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 17 °C

Сегодня, 14:45

Мужчина, напавший на нацгвардейцев у Белого дома, служил в спецподразделениях США - ФОТО

Сегодня, 14:38

Xəzər TV объяснил, почему был прерван эфир «İncə Səhər» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:30

Эстония откроет посольство в Азербайджане

Сегодня, 14:15

В Турции считают, что вопрос отправки сил в Украину надо решать после прекращения огня

Сегодня, 14:10

Информация о ежемесячной плате за обучение в частных детских садах, получивших гранты

Сегодня, 14:05

Папа Римский прибыл в Турцию - ФОТО

Сегодня, 14:00
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30