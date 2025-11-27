Нацгвардейцы, пострадавшие при стрельбе у Белого дома, скончались от полученных ран - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Двое военнослужащих Национальной гвардии США, раненные при стрельбе возле Белого дома в среду, 26 ноября, скончались от полученных ран.

О том, что двое нацгвардейцев стали жертвами огнестрельного нападения в Вашингтоне, сообщил также губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси. По данным СМИ, именно из этого штата погибшие были направлены на службу в столицу США.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс , находясь на военной базе армии США Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки, заявил, что о мотивах нападения пока ничего не известно.

Власти США продолжают работу по выяснению биографии нападавшего.

Источник: DW

08:35

Двое сотрудников Национальной гвардии США, получившие ранения во время стрельбы рядом с Белым домом в центре Вашингтона, находятся в критическом состоянии, заявил директор ФБР Кэш Патель.

«Двое наших храбрых солдат Национальной гвардии… Подверглись дерзкому нападению в ходе ужасающего акта насилия. […] Их состояние критическое», — заявил Патель журналистам. По его словам, расследованием нападения занимается ФБР совместно с другими ведомствами, в том числе Министерством внутренней безопасности и Секретной службой США.

В сообщении Департамента полиции Вашингтона говорится, что военнослужащие Нацгвардии подверглись вооруженному нападению в Вашингтоне в среду, 26 ноября. Нападавший получил ранение и был задержан. Как заявляют американские власти, он прибыл в страну из Афганистана в 2021 году.

Нападение на солдат Нацгвардии было целенаправленным, сказала журналистам мэр округа Колумбия Мюриел Баузер.

«Мы знаем, что это была целенаправленная стрельба. Один человек, который, по-видимому, выбрал в качестве мишени этих гвардейцев, был задержан», — сказала она.

Президент США Дональд Трамп назвал нападение на солдат «актом террора».

В своем посте в Truth Social сразу после стрельбы Трамп, который находится во Флориде, назвал стрелка «животным». Как написал американский лидер, нападавший «заплатит очень высокую цену» за свои действия.

«Животное, которое застрелило двух национальных гвардейцев, оба из которых получили тяжелые ранения и сейчас находятся в двух разных больницах, также тяжело ранено, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену», — говорится в его посте.

Позднее, в ходе обращения к нации Трамп заявил, что Министерство внутренней безопасности США уверено, что нападавший прибыл в США из Афганистана в 2021 году (ранее об этом сообщали американские СМИ со ссылкой на источники).

«Это было преступление против всего нашего народа, — сказал он. — Это было преступление против человечности».

Трамп также сказал, что власти США должны проверить каждого, кто въехал в страну из Афганистана при прошлой администрации Джо Байдена, в очередной раз подвергнув критике своего предшественника.

«Мы не будем терпеть такие посягательства на закон и порядок со стороны людей, которые даже не должны находиться в нашей стране», — сказал он.

Американский лидер также подтвердил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить еще 500 сотрудников Нацгвардии в Вашингтон.

«Мы снова сделаем Америку абсолютно безопасной», — добавил он, поблагодарив сотрудников спецслужб.

Как сообщала ранее телекомпания CBS со ссылкой на источники, сотрудники правоохранительных органов идентифицировали нападавшего как 29-летнего гражданина Афганистана Рахмануллу Лаканвала.

Источник: BBC