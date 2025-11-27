В США приостановили все иммиграционные заявки от граждан Афганистана

Служба гражданства и иммиграции США приостановила все иммиграционные заявки от граждан Афганистана.

Это решение стало следствием инцидента 26 ноября возле Белого дома, когда двое военнослужащих Национальной гвардии стали жертвами нападения 29-летнего афганца Рахмануллы Лаканвала, который умер в больнице от полученных ран.

На фоне происшествия в США вновь активизировались дебаты о безопасности и иммиграционной политике в стране.

Президент США Дональд Трамп назвал нападение на солдат «актом террора». В своем посте в Truth Social сразу после стрельбы Трамп, который находится во Флориде, назвал стрелка «животным».

«Это было преступление против всего нашего народа, — сказал он. — Это было преступление против человечности». Трамп также сказал, что власти США должны проверить каждого, кто въехал в страну из Афганистана при прошлой администрации Джо Байдена, в очередной раз подвергнув критике своего предшественника. «Мы не будем терпеть такие посягательства на закон и порядок со стороны людей, которые даже не должны находиться в нашей стране», — сказал он.

Источник: CNN Türk