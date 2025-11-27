 ОДКБ надеется, что Армения примет взвешенное решение | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

ОДКБ надеется, что Армения примет взвешенное решение

First News Media15:28 - Сегодня
ОДКБ надеется, что Армения примет взвешенное решение

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) информирует Армению о принимаемых решениях, Ереван им не препятствует.

Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Армения заморозила свое участие в организации. Мы ее информируем по всем тем материалам и документам, которые обсуждаются, принимаются на уровне Секретариата. Они не принимают участие в обсуждении, но не препятствуют принятию этих документов в ограниченном формате, как произошло сегодня на Совете коллективной безопасности: все эти документы были направлены в Армению, они информированы, мы от них получили документ, что они не возражают против принятия тех документов в ограниченном формате", - пояснил он на пресс-конференции по итогам Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает ТАСС.

"Будем надеяться, что через определенное время политическое руководство [Армении] примет взвешенное решение и мы дальше будем вместе двигаться", - добавил Тасмагамбетов.

По словам генсека организации, "вопрос по Армении поднимается каждый раз, не только на заседаниях Совета коллективной безопасности и на пресс-конференциях, практически каждую встречу с журналистами этот вопрос с повестки не снимается". Он отметил, что "Армения - независимое суверенное государство и имеет право входить в те или иные организации или приостанавливать свою деятельность [в них]".

26 ноября замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил журналистам, что вопрос выхода Армении из ОДКБ на данном этапе не обсуждается. В отличие от «умеренной» позиции Сафаряна, спикер парламента Ален Симонян заявил, что страна фактически уже покинула организацию, а дальнейшие шаги будут определяться политической целесообразностью и ходом переговоров.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку она якобы создала угрозы для суверенитета республики. В декабре 2024 года он заявлял, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата. Глава МИД страны Арарат Мирзоян в Варшаве на международном форуме по вопросам безопасности сказал, что Ереван просчитывает риски, которые несет возможный выход из ОДКБ. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что этот шаг не укрепляет безопасность республики, а возвращение Армении к полноценной работе в ОДКБ займет время.

Поделиться:
149

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 17 °C

Общество

Еще 38 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ...

Точка зрения

Армения на распутье: Номинальное членство в ОДКБ и фактическая автономия

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в открытии завода минеральной каменной ваты AZWOOL - ...

Армения

ОДКБ надеется, что Армения примет взвешенное решение

Католикос всех армян должен освободить Первопрестольный, настаивает Пашинян

Пашинян объявил о планах в связи с предстоящими в Армении парламентскими выборами

Трое армян приговорены к пожизненному лишению свободы по делу о теракте на Крымском мосту

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Армения не будет участвовать в саммите ОДКБ

Мы фактически вышли - спикер НС Армении об ОДКБ

Армения может адаптировать к TRIPP проект прокладки интернет-кабеля по дну Черного моря

Министр обороны Армении об избавлении от «рисковых кадров» в ВС страны

Последние новости

Эрдоган проводит переговоры с Папой Римским в Анкаре - ФОТО

Сегодня, 15:50

ОДКБ предупреждает о сложностях будущего председательства России

Сегодня, 15:40

Trendyol объявляет начало кампании «Əfsanə günlər»

Сегодня, 15:37

В Анкаре раскритиковали соглашение Ливана и Южного Кипра о «морской границе»

Сегодня, 15:32

ОДКБ надеется, что Армения примет взвешенное решение

Сегодня, 15:28

Еще 38 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:25

В Имишли произошла цепная авария, есть пострадавшие

Сегодня, 15:15

Пашинян: Диалог между армянами и азербайджанцами нацелен на изменение риторики

Сегодня, 15:05

Армения усиливает диалог с Израилем на фоне региональных перемен

Сегодня, 15:00

В США приостановили все иммиграционные заявки от граждан Афганистана

Сегодня, 14:57

Католикос всех армян должен освободить Первопрестольный, настаивает Пашинян

Сегодня, 14:53

Пашинян объявил о планах в связи с предстоящими в Армении парламентскими выборами

Сегодня, 14:50

Посол в Баку рассказал о товарообороте России и Азербайджана

Сегодня, 14:47

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 17 °C

Сегодня, 14:45

Мужчина, напавший на нацгвардейцев у Белого дома, служил в спецподразделениях США - ФОТО

Сегодня, 14:38

Xəzər TV объяснил, почему был прерван эфир «İncə Səhər» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:30

Эстония откроет посольство в Азербайджане

Сегодня, 14:15

В Турции считают, что вопрос отправки сил в Украину надо решать после прекращения огня

Сегодня, 14:10

Информация о ежемесячной плате за обучение в частных детских садах, получивших гранты

Сегодня, 14:05

Папа Римский прибыл в Турцию - ФОТО

Сегодня, 14:00
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30