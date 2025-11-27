ОДКБ надеется, что Армения примет взвешенное решение

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) информирует Армению о принимаемых решениях, Ереван им не препятствует.

Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Армения заморозила свое участие в организации. Мы ее информируем по всем тем материалам и документам, которые обсуждаются, принимаются на уровне Секретариата. Они не принимают участие в обсуждении, но не препятствуют принятию этих документов в ограниченном формате, как произошло сегодня на Совете коллективной безопасности: все эти документы были направлены в Армению, они информированы, мы от них получили документ, что они не возражают против принятия тех документов в ограниченном формате", - пояснил он на пресс-конференции по итогам Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает ТАСС.

"Будем надеяться, что через определенное время политическое руководство [Армении] примет взвешенное решение и мы дальше будем вместе двигаться", - добавил Тасмагамбетов.

По словам генсека организации, "вопрос по Армении поднимается каждый раз, не только на заседаниях Совета коллективной безопасности и на пресс-конференциях, практически каждую встречу с журналистами этот вопрос с повестки не снимается". Он отметил, что "Армения - независимое суверенное государство и имеет право входить в те или иные организации или приостанавливать свою деятельность [в них]".

26 ноября замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил журналистам, что вопрос выхода Армении из ОДКБ на данном этапе не обсуждается. В отличие от «умеренной» позиции Сафаряна, спикер парламента Ален Симонян заявил, что страна фактически уже покинула организацию, а дальнейшие шаги будут определяться политической целесообразностью и ходом переговоров.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку она якобы создала угрозы для суверенитета республики. В декабре 2024 года он заявлял, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата. Глава МИД страны Арарат Мирзоян в Варшаве на международном форуме по вопросам безопасности сказал, что Ереван просчитывает риски, которые несет возможный выход из ОДКБ. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что этот шаг не укрепляет безопасность республики, а возвращение Армении к полноценной работе в ОДКБ займет время.