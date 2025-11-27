Байрамов и Таяни рассмотрели возможности для расширения сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе официального визита в Италию провёл встречу с заместителем премьер-министра и главой МИД Италии Антонио Таяни.

Как сообщили в МИД, стороны подчеркнули успешное развитие стратегического партнёрства и обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних связей.

Одним из ключевых направлений сотрудничества министры назвали образовательную сферу. Также были рассмотрены возможности углубления взаимодействия в энергетике, экономике, торговле, транспорте, культуре, образовании и оборонной сфере.

Обсуждая региональные вопросы, Джейхун Байрамов проинформировал своего итальянского коллегу о ходе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, отметив достигнутый после Вашингтонского саммита 8 августа прогресс. Он также упомянул потенциал участия итальянских компаний в восстановительных работах на освобождённых территориях.

В информации подчёркивается, что энергетическое сотрудничество имеет стратегическое значение, а крупные проекты в этой сфере способствуют повышению энергетической безопасности Европы.

Кроме того, стороны отметили важность взаимодействия в международных организациях, включая ЕС и другие многосторонние форматы, и обсудили возможное сотрудничество в рамках Всемирного форума городского планирования, который пройдёт в Азербайджане в следующем году.

Министры также обменялись мнениями по российско-украинскому конфликту, ситуации на Ближнем Востоке и другим актуальным международным и региональным вопросам.