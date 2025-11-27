 Продолжилось заседание суда по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Продолжилось заседание суда по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении - ФОТО

First News Media21:00 - Сегодня
Продолжилось заседание суда по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении - ФОТО

27 ноября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, в военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает Trend, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их адвокаты, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

На заседании выступили адвокаты 6 обвиняемых по уголовному делу граждан Армении.

Поделиться:
160

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 17 °C

Общество

Продолжилось заседание суда по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан ...

Общество

МЧС распространил информацию о метане, обнаруженном рядом с заповедником ...

Общество

Внесены изменения в порядок регулирования цен на лекарства

Общество

Продолжилось заседание суда по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении - ФОТО

МЧС распространил информацию о метане, обнаруженном рядом с заповедником «Янардаг»

Азербайджан выдал РФ находящегося в розыске россиянина

Внесены изменения в порядок регулирования цен на лекарства

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Охранник Lake Hotel раскрыл детали трагедии с гибелью четырёх официантов

«Пациенты доходили до грани самоубийства»: Caspian Hospital рассказал, почему расторг договор с Айтен Сафаровой

После ринопластики 34-летняя женщина оказалась парализованной: семья требует расследования - ВИДЕО

В Баку запускают очередной этап сноса жилья с компенсацией 2700 манатов за кв.м

Последние новости

Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге выросло до 83 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:42

В школах КНДР русский язык стал обязательным

Сегодня, 21:20

Продолжилось заседание суда по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении - ФОТО

Сегодня, 21:00

МЧС распространил информацию о метане, обнаруженном рядом с заповедником «Янардаг»

Сегодня, 20:20

Байрамов и Таяни рассмотрели возможности для расширения сотрудничества

Сегодня, 20:20

Азербайджан выдал РФ находящегося в розыске россиянина

Сегодня, 20:00

Внесены изменения в порядок регулирования цен на лекарства

Сегодня, 19:45

Путин назвал ключевые вопросы на будущих переговорах с США

Сегодня, 19:30

Cуд РФ оставил под арестом братьев Сафаровых

Сегодня, 19:15

В суде над гражданами Армении начались выступления адвокатов обвиняемых с защитительными речами

Сегодня, 18:45

Путин отреагировал на утечку разговора Уиткоффа и Ушакова

Сегодня, 18:30

Министр обороны Азербайджана принял израильскую делегацию

Сегодня, 18:15

Путин: План США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей

Сегодня, 18:00

Путин назвал ложью заявления о планах РФ напасть на Европу

Сегодня, 17:57

Из-за нарушений состава уничтожена партия биодобавок из Индии – ФОТО

Сегодня, 17:47

Эрдоган: Турция оказывает содействие усилиям по урегулированию в Украине

Сегодня, 17:45

В Аздраме отметили 80-летие народной артистки Амалии Панаховой – ФОТО

Сегодня, 17:40

Путин прокомментировал позицию Армении по участию в работе ОДКБ

Сегодня, 17:35

Иностранцы, снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов извинились за свои действия

Сегодня, 17:32

Дорожная полиция Баку провела профилактические беседы с нарушителями

Сегодня, 17:27
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30