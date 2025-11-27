На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
11. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата.