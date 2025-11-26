 Уралоглу: Строительство Зангезурского коридора завершится до 2030 года | 1news.az | Новости
Уралоглу: Строительство Зангезурского коридора завершится до 2030 года

First News Media23:40 - 26 / 11 / 2025
Строительство Зангезурского коридора завершится до 2030 года.

Как сообщает Report, об этом заявил CNN Türk министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

"Турция является важным звеном Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута - ред.). В настоящее время мы не можем перевозить желаемое количество грузов. Однако мы ежедневно наращиваем этот потенциал благодаря маршрутам через Баку, Тбилиси и Каспийское море. И Зангезурский коридор внесет значительный вклад в увеличение пропускной способности", - сказал министр.

Уралоглу отметил, что Зангезурский коридор станет кратчайшим путем, соединяющим тюркские государства и Дальний Восток:

"Азербайджан прокладывает железную дорогу из Нахчывана до границы с Арменией. Участок от Горадиза до Баку уже близок к завершению. По данному пути будет следовать как железнодорожный, так и автомобильный транспорт".

