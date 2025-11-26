 Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Италии - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Италии - ФОТО

First News Media22:40 - 26 / 11 / 2025
Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Италии - ФОТО

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Итальянскую Республику встретился с председателем Сената этой страны Иньяцио Ла Руссой.

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел. Отмечается, что в ходе встречи стороны с удовлетворением отметили динамичное развитие связей между Азербайджаном и Италией, достигших уровня стратегического партнерства. Было доведено до внимания, что в последние годы двусторонние отношения, основанные на взаимном доверии, общих интересах и активном политическом диалоге, еще больше углубились.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием азербайджано-итальянского сотрудничества в многогранных направлениях, включая политическую, экономическую и торговую, энергетическую, гуманитарную, туристическую, культурную, образовательную сферы, области обороны, безопасности, возобновляемых источников энергии.

На встрече подчеркивалось, что участие Президента Италии в церемонии открытия Итало-Азербайджанского университета и Премьер-министра Италии в Саммите лидеров COP29 в нашей стране, контакты на высоком уровне между лидерами двух стран придали дополнительный импульс отношениям.

Стороны отметили, что укрепление межпарламентских связей и постоянный политический диалог представляют решающее значение для дальнейшего развития отношений. В этом контексте была особо подчеркнута важность парламентской дипломатии с точки зрения укрепления институциональных основ сотрудничества между двумя странами, а также наращивания взаимной поддержки на региональной и международных парламентских платформах.

На встрече министр Джейхун Байрамов предоставил противоположной стороне подробную информацию о постконфликтных реалиях, возникших в результате бывшего армяно-азербайджанского противостояния, шагах, предпринимаемых для обеспечения мира и стабильности в регионе, в том числе, о широкомасштабных процессах восстановления, реконструкции и реинтеграции на освобожденных от оккупации территориях и участии итальянских компаний в этом процессе.

Стороны также провели обмен мнениями по региональной безопасности, форматам многостороннего сотрудничества, международным вопросам и другим темам, представляющим взаимный интерес.

Поделиться:
372

Актуально

В мире

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге достигло 36 - ВИДЕО - ...

Общество

Арестованы лица, размахивавшие флагами СССР в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Джейхун Байрамов встретился с Папой Римским - ФОТО

Общество

«Gabala Hospitality Group» осуществила очередную традиционную ежегодную акцию по посадке ...

Общество

В Геранбое полностью обрушился один из блоков пятиэтажного жилого дома - ВИДЕО

Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Италии - ФОТО

В Гяндже 13-летний мальчик получил ножевое ранение

В Госкомитете прокомментировали вопрос удвоенной выплаты пособия переселенцам, возвращающимся на освобождённые территории

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В страшном пожаре погибла руководитель Бакинского дома национальной одежды

Лейла Лейсан: «Семья была разрушена за одну ночь. Это не трагическая случайность. Это итог многолетнего беспредела»

«Пациенты доходили до грани самоубийства»: Caspian Hospital рассказал, почему расторг договор с Айтен Сафаровой

Трагедия в бакинском приюте: Последние кадры из жизни 16-летней Нурджан Джафаровой - ВИДЕО

Последние новости

Папа Римский запретил католикам полигамию и полиаморию

Сегодня, 00:00

Уралоглу: Строительство Зангезурского коридора завершится до 2030 года

26 / 11 / 2025, 23:40

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге достигло 36 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

26 / 11 / 2025, 23:20

В Геранбое полностью обрушился один из блоков пятиэтажного жилого дома - ВИДЕО

26 / 11 / 2025, 23:00

Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Италии - ФОТО

26 / 11 / 2025, 22:40

В Гяндже 13-летний мальчик получил ножевое ранение

26 / 11 / 2025, 22:20

В Турции 120 школьников госпитализированы после пищевого отравления - ФОТО

26 / 11 / 2025, 21:40

Скончался звезда «Одиннадцати друзей Оушена»

26 / 11 / 2025, 21:20

Джейхун Байрамов и Лоренцо Фонтана обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества - ФОТО

26 / 11 / 2025, 21:02

В Госкомитете прокомментировали вопрос удвоенной выплаты пособия переселенцам, возвращающимся на освобождённые территории

26 / 11 / 2025, 20:42

Арестованы лица, размахивавшие флагами СССР в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

26 / 11 / 2025, 20:25

Джейхун Байрамов встретился с Папой Римским - ФОТО

26 / 11 / 2025, 20:20

Грузия обещала оперативно решить ситуацию с азербайджанскими грузовиками

26 / 11 / 2025, 20:00

Efendi: «Для меня музыка вне политики…» - ФОТО

26 / 11 / 2025, 19:45

В Гвинее-Бисау военные установили полный контроль над страной

26 / 11 / 2025, 19:30

В Европе призвали запретить соцсети для детей до 16 лет

26 / 11 / 2025, 19:15

Президент ОАЭ принял министра юстиции Азербайджана

26 / 11 / 2025, 19:00

Хикмет Гаджиев встретился с послом Нидерландов

26 / 11 / 2025, 18:45

В Баку арестован молодой человек, управлявший автомобилем без номерных знаков - ВИДЕО

26 / 11 / 2025, 18:30

Еще 27 семьям в Кяльбаджаре вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

26 / 11 / 2025, 18:15
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30