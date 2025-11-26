Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Италии - ФОТО

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Итальянскую Республику встретился с председателем Сената этой страны Иньяцио Ла Руссой.

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел. Отмечается, что в ходе встречи стороны с удовлетворением отметили динамичное развитие связей между Азербайджаном и Италией, достигших уровня стратегического партнерства. Было доведено до внимания, что в последние годы двусторонние отношения, основанные на взаимном доверии, общих интересах и активном политическом диалоге, еще больше углубились.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием азербайджано-итальянского сотрудничества в многогранных направлениях, включая политическую, экономическую и торговую, энергетическую, гуманитарную, туристическую, культурную, образовательную сферы, области обороны, безопасности, возобновляемых источников энергии.

На встрече подчеркивалось, что участие Президента Италии в церемонии открытия Итало-Азербайджанского университета и Премьер-министра Италии в Саммите лидеров COP29 в нашей стране, контакты на высоком уровне между лидерами двух стран придали дополнительный импульс отношениям.

Стороны отметили, что укрепление межпарламентских связей и постоянный политический диалог представляют решающее значение для дальнейшего развития отношений. В этом контексте была особо подчеркнута важность парламентской дипломатии с точки зрения укрепления институциональных основ сотрудничества между двумя странами, а также наращивания взаимной поддержки на региональной и международных парламентских платформах.

На встрече министр Джейхун Байрамов предоставил противоположной стороне подробную информацию о постконфликтных реалиях, возникших в результате бывшего армяно-азербайджанского противостояния, шагах, предпринимаемых для обеспечения мира и стабильности в регионе, в том числе, о широкомасштабных процессах восстановления, реконструкции и реинтеграции на освобожденных от оккупации территориях и участии итальянских компаний в этом процессе.

Стороны также провели обмен мнениями по региональной безопасности, форматам многостороннего сотрудничества, международным вопросам и другим темам, представляющим взаимный интерес.