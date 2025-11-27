Водителям напомнили правила остановки на перекрёстках при запрещающем сигнале - ВИДЕО

«При запрещающем сигнале светофора или регулировщика водитель должен остановить транспортное средство перед стоп-линией (разметка 1.12)».

Об этом сообщается со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

«Если эта линия отсутствует, водитель должен остановить транспортное средство перед пересекаемой проезжей частью, не создавая препятствий движению пешеходов, а также перед пешеходным переходом; на других перекрестках – перед светофором», – говорится в сообщении.