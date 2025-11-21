Охранник Lake Hotel раскрыл детали трагедии с гибелью четырёх официантов

«Официанты несли металлическую конструкцию со стройки, расположенной за отелем».

Как сообщает Oxu.Az, об этом журналистам заявил охранник Lake Hotel Алиага Гасанов в связи с трагической гибелью четырех официантов в Баку. Он отметил, что инцидент произошел по неосторожности:

«На заднем дворе отеля шла стройка. Металлическое устройство находилось там. Нужно было протереть стекла отеля, поэтому они хотели принести эту конструкцию. Когда они проходили по территории, конструкция коснулась высоковольтного электрического провода. Мы выбежали на крик и увидели, что током убило всех четверых официантов».

