 Индия ответила на запрос об экстрадиции Шейхи Хасины | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Индия ответила на запрос об экстрадиции Шейхи Хасины

First News Media10:27 - Сегодня
Индия ответила на запрос об экстрадиции Шейхи Хасины

Индия сообщила, что изучает запрос Бангладеш об экстрадиции бывшего премьер-министра Шейхи Хасины, которая была заочно приговорена к смертной казни за подавление массовых протестов.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал.

По его словам, правительство рассматривает обращение Дакки в рамках действующих судебных и внутренних правовых процедур. Джайсвал подчеркнул, что Индия остаётся приверженной «миру, демократи, инклюзивности и стабильности» в Бангладеш и намерена продолжать «конструктивное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами».

Хасина, которой 78 лет, покинула страну в августе прошлого года после своего свержения на фоне масштабных протестов и, по данным властей, скрывается на территории Индии.

Бангладеш направил первый запрос об экстрадиции вскоре после её бегства. На этой неделе власти страны подтвердили, что направили в Индию повторное письмо с требованием выдать бывшего премьер-министра.

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
341

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 17 °C

Общество

Еще 38 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ...

Точка зрения

Армения на распутье: Номинальное членство в ОДКБ и фактическая автономия

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в открытии завода минеральной каменной ваты AZWOOL - ...

В мире

Эрдоган проводит переговоры с Папой Римским в Анкаре - ФОТО

ОДКБ предупреждает о сложностях будущего председательства России

В Анкаре раскритиковали соглашение Ливана и Южного Кипра о «морской границе»

ОДКБ надеется, что Армения примет взвешенное решение

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге выросло до 55 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

WizzAir оштрафована на полмиллиона евро

В Турции известному журналисту зачитан приговор

Мерц помирился с да Силвой на саммите G20 и предложил вместе потанцевать

Последние новости

Эрдоган проводит переговоры с Папой Римским в Анкаре - ФОТО

Сегодня, 15:50

ОДКБ предупреждает о сложностях будущего председательства России

Сегодня, 15:40

Trendyol объявляет начало кампании «Əfsanə günlər»

Сегодня, 15:37

В Анкаре раскритиковали соглашение Ливана и Южного Кипра о «морской границе»

Сегодня, 15:32

ОДКБ надеется, что Армения примет взвешенное решение

Сегодня, 15:28

Еще 38 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:25

В Имишли произошла цепная авария, есть пострадавшие

Сегодня, 15:15

Пашинян: Диалог между армянами и азербайджанцами нацелен на изменение риторики

Сегодня, 15:05

Армения усиливает диалог с Израилем на фоне региональных перемен

Сегодня, 15:00

В США приостановили все иммиграционные заявки от граждан Афганистана

Сегодня, 14:57

Католикос всех армян должен освободить Первопрестольный, настаивает Пашинян

Сегодня, 14:53

Пашинян объявил о планах в связи с предстоящими в Армении парламентскими выборами

Сегодня, 14:50

Посол в Баку рассказал о товарообороте России и Азербайджана

Сегодня, 14:47

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 17 °C

Сегодня, 14:45

Мужчина, напавший на нацгвардейцев у Белого дома, служил в спецподразделениях США - ФОТО

Сегодня, 14:38

Xəzər TV объяснил, почему был прерван эфир «İncə Səhər» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:30

Эстония откроет посольство в Азербайджане

Сегодня, 14:15

В Турции считают, что вопрос отправки сил в Украину надо решать после прекращения огня

Сегодня, 14:10

Информация о ежемесячной плате за обучение в частных детских садах, получивших гранты

Сегодня, 14:05

Папа Римский прибыл в Турцию - ФОТО

Сегодня, 14:00
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30