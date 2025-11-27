Индия ответила на запрос об экстрадиции Шейхи Хасины

Индия сообщила, что изучает запрос Бангладеш об экстрадиции бывшего премьер-министра Шейхи Хасины, которая была заочно приговорена к смертной казни за подавление массовых протестов.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал.

По его словам, правительство рассматривает обращение Дакки в рамках действующих судебных и внутренних правовых процедур. Джайсвал подчеркнул, что Индия остаётся приверженной «миру, демократи, инклюзивности и стабильности» в Бангладеш и намерена продолжать «конструктивное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами».

Хасина, которой 78 лет, покинула страну в августе прошлого года после своего свержения на фоне масштабных протестов и, по данным властей, скрывается на территории Индии.

Бангладеш направил первый запрос об экстрадиции вскоре после её бегства. На этой неделе власти страны подтвердили, что направили в Индию повторное письмо с требованием выдать бывшего премьер-министра.

Джамиля Суджадинова