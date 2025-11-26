«Gabala Hospitality Group» осуществила очередную традиционную ежегодную акцию по посадке деревьев - ФОТО - ВИДЕО

21 ноября 2025 года “Gabala Hospitality Group” в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности провела очередную ежегодную акцию по посадке деревьев.

Эта инициатива, ставшая уже традицией, привлекает внимание как одно из последовательных действий компании, направленных на выражение уважения к окружающей среде, сохранение экосистемы региона и её озеленение.

Сотрудники всех компаний, входящих в “Gabala Hospitality Group”, активно участвовали в акции и вместе внесли вклад в более зелёное и устойчивое будущее. В ходе мероприятия более тысячи саженцев бука и клёна, полученных от Службы развития лесов Министерства экологии и природных ресурсов, были высажены с соответствующей экспертной поддержкой на прилегающих к лесу территориях вокруг летне-зимнего комплекса отдыха и туризма “Туфандаг”.

Генеральный директор компании Шебнем Ферман в своём выступлении на акции, затронув принципы устойчивости и социальной ответственности компании, отметила:

“Для нас сохранение природы — не просто обязанность, но и ценность. Сохранить красоту региона, в котором мы живём, и передать будущим поколениям здоровую экологическую среду — важная часть нашей миссии. Такие инициативы укрепляют связь каждого из нас с природой и усиливают чувство коллективной ответственности. В этом году мы впервые приветствовали наших волонтёров — благодарим их за активное участие, эта инициатива для нас очень ценна”.

Цель акции — не только посадка новых деревьев, но и повышение экологической чувствительности в обществе, а также более широкое продвижение ценности природы и чувства ответственности.

Компания планирует продолжать расширять экологически ориентированные проекты в последующие годы и сохранять направленность своей деятельности на защиту природных ресурсов региона.

“Gabala Hospitality Group” – одна из крупнейших туристических компаний Азербайджана. В портфель компании входят Tufandağ Mountain Resort – горнолыжный и летний курорт, первая национальная сеть пятизвездочных отелей Qafqaz Hotels & Resorts, парк развлечений Gabaland, профессиональный стрелковый клуб Gabala Shooting Club, а также первый и единственный центр рафтинга в Азербайджане – Rafting Gabala.

