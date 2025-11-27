Мехрибан Ханларова раскритиковала советника министра культуры, Джахангир Селимханов ответил

Заслуженная артистка Азербайджана Мехрибан Ханларова сделала скандальное заявление в социальной сети Facebook о советнике министра культуры АР Адиля Керимли Джахангире Селимханове.

М.Ханларова отмечает, что «сегодня сферой искусства в стране руководит представитель Фонда Сороса в Баку Джахангир Селимханов» и задается в своем Facebook статусе следующим вопросом: «В то время, когда «соросовцы» разоблачаются в мировом масштабе, по чьей же инициативе Джахангир Селимханов с чьей-то помощью нашёл «тёплое место» в Министерстве культуры?»

Заслуженная артистка также отмечает следующее: «Если речь идёт о возрастной категории 65+, то за какие услуги этот «соросовец» получил право руководить всей нашей сферой искусства? Или всё это «особое доверие» связано лишь с тем, что он чей-то одноклассник? Возможно, найдётся кто-то, кто сможет ответить на эти вопросы».

Также в статусе М.Ханларова заявляет о «чиновничьем произволе, скрытых играх в сфере культуры и ударах по национальному искусству».

Советник министра культуры АР Джахангир Селимханов отреагировал на данное заявление, опубликовав на своей странице в социальной сети Facebook обращение, в котором отметил:

«Ознакомившись с некоторыми высказываниями, распространёнными в мой адрес, признаюсь, я был очень удивлён. Уже 46 лет я занимаюсь профессиональной деятельностью (музыковед – прим. ред.). За эти годы я работал в различных организациях и учреждениях, вкладывая большие усилия в продвижение азербайджанской культуры как внутри страны, так и за рубежом - от Индонезии до Канады, от Норвегии до Марокко. Я преподавал в 7 университетах нашей страны по различным дисциплинам на трёх языках и продолжаю заниматься этим по сей день.

Я всегда стоял на страже культурного достоинства нашего Азербайджана и добросовестно служил целям культурного развития, определённым руководством страны.

К сожалению, в настоящее время некоторые лица ведут кампанию против Министерства культуры и, по-видимому, вспомнили и обо мне. Я воспринимаю это с очередным удивлением. Уверен, что подобные попытки не смогут помешать нашей работе. Мы и дальше будем направлять нашу волю, время и энергию на развитие нашей культуры. Потому что тех, кто служит культуре, всегда узнают не по шуму вокруг них, а по их делам».

Напомним, что в последние дни в социальных сетях развернулась острая дискуссия вокруг деятельности Министерства культуры Азербайджанской Республики.

