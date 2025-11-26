В Геранбое полностью обрушился один из блоков пятиэтажного жилого дома - ВИДЕО

В Геранбое полностью обрушился пятый блок непригодного для проживания пятиэтажного жилого дома.

Как сообщает AПA, инцидент произошёл сегодня около 21:00.

Так, соответствующий блок здания внезапно обрушился. Поскольку жители были эвакуированы заранее, в момент происшествия в доме никого не было, и пострадавших нет.

На место были направлены глава Исполнительной власти Геранбойского района Махаррам Гулиев, начальник Арранского регионального центра МЧС подполковник Рамин Оруджов, сотрудники районного отделения полиции, представители других соответствующих структур, а также пожарные Геранбойского районного отделения Государственной службы пожарной охраны МЧС. На месте продолжаются необходимые мероприятия.

Первый заместитель главы Исполнительной власти района — председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Сеймур Назаров сообщил, что несколько дней назад в городе Геранбой, по адресу улица Джафара Джаббарлы, 4, обрушился первый этаж пятого подъезда пятиэтажного дома, рассчитанного на 60 квартир. С того дня при участии комиссии по ЧС и соответствующих структур все жильцы были эвакуированы, и проживание в доме было прекращено.

«Сегодня около 21:30 пятый подъезд здания полностью обрушился. Благодаря проведённым ранее мерам вход в дом был ограничен, поэтому внутри никого не было, и пострадавших нет. Все районные структуры находятся на месте происшествия», — добавил он.

Отметим, что 23 ноября из-за обрушения пола и межкомнатных перегородок в двух квартирах на первом этаже второго подъезда того же здания были эвакуированы 60 семей.