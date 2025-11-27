 Кандидатура шефа МАГАТЭ выдвинута на пост генсека ООН | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Кандидатура шефа МАГАТЭ выдвинута на пост генсека ООН

First News Media10:45 - Сегодня
Кандидатура шефа МАГАТЭ выдвинута на пост генсека ООН

Правительство Аргентины официально предложило кандидатуру главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН.

Об этом сообщило министерство иностранных дел южноамериканской страны.

«Республика Аргентина имеет честь представить кандидатуру Рафаэля Гросси, действующего генерального директора МАГАТЭ, на должность генерального секретаря ООН на период 2027-2031 годов», - говорится в сообщении.

По мнению властей Аргентины, Гросси продемонстрировал «умение продвигать дипломатический диалог в условиях конфликтов и серьезных международных кризисов», что делает его подходящим кандидатом для исполнения обязанностей генерального секретаря ООН.

Ранее Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН инициировали процедуру выборов нового генерального секретаря всемирной организации.

Кандидат на пост генсека ООН выдвигается странами - членами организации, каждая страна имеет право предлагать не более одного претендента. Процесс непосредственного выбора генсека намечен на конец июля следующего года. Ранее о своем желании бороться за пост главы всемирной организации заявили два человека - Гросси и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан.

Генеральный секретарь избирается СБ ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал этот пост более 10 лет. В соответствии с устоявшейся практикой руководителя ООН не выбирают из представителей постоянных членов СБ - России, Великобритании, КНР, США и Франции. Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.

Источник: ТАСС

Поделиться:
287

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 17 °C

Общество

Еще 38 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ...

Точка зрения

Армения на распутье: Номинальное членство в ОДКБ и фактическая автономия

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в открытии завода минеральной каменной ваты AZWOOL - ...

В мире

Эрдоган проводит переговоры с Папой Римским в Анкаре - ФОТО

ОДКБ предупреждает о сложностях будущего председательства России

В Анкаре раскритиковали соглашение Ливана и Южного Кипра о «морской границе»

ОДКБ надеется, что Армения примет взвешенное решение

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Мерц помирился с да Силвой на саммите G20 и предложил вместе потанцевать

На месте проведения COP30 вспыхнул пожар - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге выросло до 55 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Ученые заявили о смертельном оружии, способном менять память

Последние новости

Эрдоган проводит переговоры с Папой Римским в Анкаре - ФОТО

Сегодня, 15:50

ОДКБ предупреждает о сложностях будущего председательства России

Сегодня, 15:40

Trendyol объявляет начало кампании «Əfsanə günlər»

Сегодня, 15:37

В Анкаре раскритиковали соглашение Ливана и Южного Кипра о «морской границе»

Сегодня, 15:32

ОДКБ надеется, что Армения примет взвешенное решение

Сегодня, 15:28

Еще 38 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:25

В Имишли произошла цепная авария, есть пострадавшие

Сегодня, 15:15

Пашинян: Диалог между армянами и азербайджанцами нацелен на изменение риторики

Сегодня, 15:05

Армения усиливает диалог с Израилем на фоне региональных перемен

Сегодня, 15:00

В США приостановили все иммиграционные заявки от граждан Афганистана

Сегодня, 14:57

Католикос всех армян должен освободить Первопрестольный, настаивает Пашинян

Сегодня, 14:53

Пашинян объявил о планах в связи с предстоящими в Армении парламентскими выборами

Сегодня, 14:50

Посол в Баку рассказал о товарообороте России и Азербайджана

Сегодня, 14:47

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 17 °C

Сегодня, 14:45

Мужчина, напавший на нацгвардейцев у Белого дома, служил в спецподразделениях США - ФОТО

Сегодня, 14:38

Xəzər TV объяснил, почему был прерван эфир «İncə Səhər» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:30

Эстония откроет посольство в Азербайджане

Сегодня, 14:15

В Турции считают, что вопрос отправки сил в Украину надо решать после прекращения огня

Сегодня, 14:10

Информация о ежемесячной плате за обучение в частных детских садах, получивших гранты

Сегодня, 14:05

Папа Римский прибыл в Турцию - ФОТО

Сегодня, 14:00
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30