Кандидатура шефа МАГАТЭ выдвинута на пост генсека ООН

Правительство Аргентины официально предложило кандидатуру главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН.

Об этом сообщило министерство иностранных дел южноамериканской страны.

«Республика Аргентина имеет честь представить кандидатуру Рафаэля Гросси, действующего генерального директора МАГАТЭ, на должность генерального секретаря ООН на период 2027-2031 годов», - говорится в сообщении.

По мнению властей Аргентины, Гросси продемонстрировал «умение продвигать дипломатический диалог в условиях конфликтов и серьезных международных кризисов», что делает его подходящим кандидатом для исполнения обязанностей генерального секретаря ООН.

Ранее Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН инициировали процедуру выборов нового генерального секретаря всемирной организации.

Кандидат на пост генсека ООН выдвигается странами - членами организации, каждая страна имеет право предлагать не более одного претендента. Процесс непосредственного выбора генсека намечен на конец июля следующего года. Ранее о своем желании бороться за пост главы всемирной организации заявили два человека - Гросси и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан.

Генеральный секретарь избирается СБ ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал этот пост более 10 лет. В соответствии с устоявшейся практикой руководителя ООН не выбирают из представителей постоянных членов СБ - России, Великобритании, КНР, США и Франции. Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.

Источник: ТАСС