В Таиланде женщину обнаружили живой в гробу перед кремацией - ВИДЕО

First News Media11:05 - Сегодня
В буддийском храме на окраине Бангкока служители заметили, что женщина, которую готовили к кремации, жива.

Инцидент произошёл в храме Ват Рат Прахонг Тхам, сообщил Associated Press генеральный менеджер храма Пайрат Суттуп.

По его словам, тревогу вызвал едва различимый стук, доносившийся из закрытого гроба. После того как крышку открыли, женщина «слегка открыла глаза и продолжила стучать по стенке». Суттуп отметил, что она, вероятно, пыталась привлечь внимание «довольно долго».

Ранее брат 65-летней женщины получил от местных чиновников уведомление о её смерти. Однако, как отмечает руководство храма, у мужчины не было официального свидетельства о смерти. Суттуп рассказал, что в момент, когда он объяснял брату процедуру получения документа, служители услышали повторный стук.

Настоятель храма немедленно распорядился отправить женщину в больницу. Врач подтвердил, что причиной её состояния стала тяжёлая гипогликемии, критическое падение уровня сахара в крови. По данным медиков, остановки дыхания или сердечного приступа у женщины не было.

Брат сообщил, что она была прикована к постели последние два года, а в субботу, по словам менеджера храма, перестала дышать. Семья проехала почти 500 километров из провинции Пхитсанулок, чтобы присутствовать на церемонии кремации, которая в итоге была отменена.

