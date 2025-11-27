Самолету главы МИД Венгрии не дали сесть в Боснии и Герцеговине

Министр обороны Боснии и Герцеговины (БиГ) Зукан Хелез не дал согласия на прилет самолета главы МИД Венгрии Петера Сийярто в аэропорт Баня-Луки.

Об этом боснийский министр сообщил в Facebook.

Хелез объяснил, что это решение - ответ на действия правительства Виктора Орбана, которое поддерживало осужденного экс-президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика и его политику, направленную на раскол БиГ.

«Венгерская сторона также не дала внятного объяснения, почему министр иностранных дел прилетает на военном самолете», - написал Хелез.

Додик в среду, 26 ноября, в Будапеште встретился с Орбаном. В тот же день Сийярто в Белграде провел встречу с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем и должен был прибыть в Баня-Луку.

В августе Центризбирком БиГ лишил мандата президента Додика, ранее осужденного за неисполнение решения верховного представителя по БиГ Кристиана Шмидта, контролирующего исполнение Дейтонских соглашений (они остановили войну 1992–1995 годов, создав современную Боснию и Герцеговину). Сейчас государство состоит из двух энтитетов: Федерации Боснии и Герцеговины (босняки, хорваты, сербы) и Республики Сербской (сербское большинство), а также из самостоятельного округа Брчко.

Суд приговорил Додика к одному году тюремного заключения (которого он избежал, внеся залог) и запретил участвовать в политической деятельности в течение шести лет. При этом он остался главой правящего в РС «Союза независимых социал-демократов».

Додик — серб по национальности, последовательно не поддерживает стремление босняков и хорватов в НАТО, а также стоит на стороне Сербии по поводу событий в Сребренице, не соглашаясь с термином «геноцид».

Источник: РБК