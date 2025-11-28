Глава Минюста: Новый текст Конституции Армении должен быть готов в марте 2026 года

Новый текст Конституции Армении должен быть готов в марте 2026 года, заявила министр юстиции РА Србуи Гальян.

«Я хочу повторить то обязательство, которое взяло на себя Министерство юстиции, и оно касается подготовки текста и сроков его разработки. В частности, обязательство предполагает, что новый текст Конституции должен быть готов в марте», - отметила Гальян на очередном заседании Совета по конституционным реформам, передают армянские СМИ.

Премьер-министр РА Никол Пашинян считает, что принятие новой Конституции Армении путем свободного волеизъявления народа чрезвычайно важно с точки зрения повестки устойчивости и безопасности государства.

Азербайджан в качестве предусловий для подписания мирного договора требует изменения Конституции Армении, в которой содержатся территориальные претензии.