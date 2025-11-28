 Новое исследование меняет историю одомашнивания кошек | 1news.az | Новости
В мире

Новое исследование меняет историю одомашнивания кошек

First News Media13:30 - Сегодня
Новое исследование меняет историю одомашнивания кошек

Кошки, как выяснилось, одомашнились значительно позже, чем считалось ранее.

Согласно новому исследованию, первые одомашненные кошки появились в Европе не 6000 лет назад вместе с ближневосточными земледельцами, а лишь около 2000 лет назад, следуя за римскими легионами.

Команда под руководством палеогенетика Клаудио Оттони из Университета Рома Тор Вергата проанализировала ДНК древних кошек из Европы и Анатолии. Оказалось, что многие ранее принятые за первых домашних кошек останки принадлежали европейским диким кошкам, а не животным, происходящим от африканских диких кошек, предков современных домашних кошек.

Учёные отмечают, что изучение истории кошек осложнено малым количеством археологических находок: вид не использовался как источник пищи и оставлял мало идентифицируемых останков. В отличие от собак, которые начали взаимодействовать с людьми более 15 000 лет назад и были активно выведены для множества функций, кошки претерпели гораздо меньше изменений и позднее вошли в человеческую среду.

Исследователи подчеркивают, что полученные данные радикально меняют представление о том, когда и как одомашненные кошки распространились по Европе.

