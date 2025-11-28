В России могут запретить входящие вызовы с иностранных номеров

Запрет на входящие международные вызовы рассматривается в рамках готовящегося законопроекта, который направлен на борьбу с телефонным мошенничеством.

Об этом рассказал в интервью ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин.

По его словам, инициатива предполагает, что абонент сможет самостоятельно блокировать звонки с иностранных номеров. В остальных случаях такие вызовы будут помечаться специальным индикатором.

«Мера позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа», — сказал он.

Сенатор добавил, что нормативный акт находится на стадии обсуждения.

Источник: Gazeta.ru