В Германии обнаружили бомбы времен Второй мировой войны - ФОТО

В Кёльне временно эвакуировали около 6 000 жителей из района Грембергховен после обнаружения двух неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны.

Для обеспечения безопасности была создана охранная зона радиусом 500 метров, приостановлено движение поездов на важной железнодорожной линии и внесены изменения в расписание. Специалисты успешно обезвредили английские бомбы и вывезли их с территории.

После завершения операции жители вернулись в свои дома, а транспортное сообщение восстановлено в обычном режиме.

Источник: ABC

Джамиля Суджадинова