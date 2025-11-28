 В Германии обнаружили бомбы времен Второй мировой войны - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Германии обнаружили бомбы времен Второй мировой войны - ФОТО

First News Media14:30 - Сегодня
В Германии обнаружили бомбы времен Второй мировой войны - ФОТО

В Кёльне временно эвакуировали около 6 000 жителей из района Грембергховен после обнаружения двух неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны.

Для обеспечения безопасности была создана охранная зона радиусом 500 метров, приостановлено движение поездов на важной железнодорожной линии и внесены изменения в расписание. Специалисты успешно обезвредили английские бомбы и вывезли их с территории.

После завершения операции жители вернулись в свои дома, а транспортное сообщение восстановлено в обычном режиме.

Источник: ABC

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
313

Актуально

Точка зрения

Перезагрузка: Баку и Брюссель идут на сближение - что могло бы укрепить доверие?

Мнение

Три дня жизни: Трагедия в Тюркане - что толкает матерей на детоубийство?

Xроника

Президент Азербайджана выразил соболезнования председателю КНР

Общество

Азербайджан - принимающая сторона Недели креативности - ФОТО

В мире

Министр обороны Румынии подал в отставку

Польша потребовала от Украины объяснений

В Южной Корее начали отклонять абитуриентов, участвовавших в буллинге

Нидерланды первые в мире искоренили проблему бездомных собак

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Число погибших во время крупного пожара в Гонконге выросло до 128 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Часы утонувшей на «Титанике» семейной пары продали на аукционе за $2,33 млн

Эрдоган обсудит с Путиным возобновление работы зернового коридора

В школах КНДР русский язык стал обязательным

Последние новости

Три дня жизни: Трагедия в Тюркане - что толкает матерей на детоубийство?

Сегодня, 17:27

Хикмет Гаджиев встретился с представителями стран-членов НАТО

Сегодня, 17:05

Министр обороны Румынии подал в отставку

Сегодня, 17:02

Азербайджан - принимающая сторона Недели креативности - ФОТО

Сегодня, 16:47

Польша потребовала от Украины объяснений

Сегодня, 16:40

Bahar Residence задаёт новый стандарт роскоши - ФОТО

Сегодня, 16:32

Техника, переданная США, помогла Азербайджану обнаружить героин на $90 млн - Посольство

Сегодня, 16:23

«Loco» и миллионы просмотров: Как подросток из Бейлягана стал звездой TikTok за мгновение - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

В Баку задержан мужчина с крупной партией наркотиков

Сегодня, 16:10

Журналисты ознакомились с работой авиатаможни и системой контроля в аэропорту Гейдар Алиев - ФОТО

Сегодня, 16:03

Президент Азербайджана выразил соболезнования председателю КНР

Сегодня, 15:43

Перезагрузка: Баку и Брюссель идут на сближение - что могло бы укрепить доверие?

Сегодня, 15:37

Что известно о загадочно исчезнувшем с судна на море враче Турале Султанове?

Сегодня, 15:30

В Южной Корее начали отклонять абитуриентов, участвовавших в буллинге

Сегодня, 15:25

«Крылья единства» или крылья конфронтации: досье на кандидата в премьер-министры Армении Армана Татояна

Сегодня, 15:05

Нидерланды первые в мире искоренили проблему бездомных собак

Сегодня, 15:00

Иран бойкотирует жеребьёвку ЧМ-2026 в США

Сегодня, 14:55

Открытки от особенных детей: маленький подарок, большое чудо - ВИДЕО

Сегодня, 14:35

Дело обвиняемого в терроризме в Ханкенди Карена Аванесяна направлено в суд

Сегодня, 14:32

В Германии обнаружили бомбы времен Второй мировой войны - ФОТО

Сегодня, 14:30
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30