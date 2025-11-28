С приближением парламентских выборов в Армении политическая арена становится все более шумной и насыщенной «новыми лицами».

Одним из первых на старте предвыборной гонки появился Арман Татоян - бывший омбудсмен, ныне лидер оппозиционного движения «Крылья единства».

На днях Татоян провел в Ереване пресс-конференцию в качестве будущего кандидата на пост премьер-министра, обнародовав свою предвыборную программу.

На первый взгляд его программа обещает «многостороннее развитие», но при более внимательном рассмотрении она выглядит, скорее, как набор политических акробатических трюков.

Двуликая внешняя политика: мастерство балансирования или шаткость?

Главная особенность Татояна - его стремление одновременно угодить России и США. Он заявляет о снижении зависимости от Москвы, параллельно обещая укреплять связи с Вашингтоном. На деле это похоже на попытку усидеть на двух стульях одновременно: вроде бы держишь равновесие, но любой толчок - и падаешь. Такая стратегия создает впечатление, что внешнеполитический курс Армении меняется в зависимости от аудитории, а не от национальных интересов.

Не секрет, что подобная «двуликая» позиция воспринимается стратегическими партнерами как признак нестабильности. В условиях, когда регион пытается восстановиться в постконфликтный период, «игра на два фронта» выглядит не столько умной дипломатией, сколько источником потенциальной нестабильности.

Милитаризация как приоритет

Татоян активно выступает за наращивание вооруженных сил и развитие оборонного комплекса, предлагая радикальное увеличение расходов на оборону: по его плану, 30–40% всего оборонного бюджета должны быть направлены на развитие военно-промышленного комплекса. Для сравнения, сейчас эта цифра составляет менее 1% бюджета, или около 0,53%. По словам Татояна, даже согласно действующему бюджету, речь идет примерно об 1 млрд долларов, которые он намерен направить на ВПК как «ключевое направление экономики и экспорта».

При этом кандидат прямо связывает усиление вооруженных сил с «обеспечением мира и справедливости», критикуя действия действующего премьера Никола Пашиняна.

Татоян в то же время игнорирует гражданские инициативы по нормализации отношений с Азербайджаном. По его мнению, визиты армянских активистов в Баку и любые инициативы по диалогу с Азербайджаном лишь «ослабляют страну».

Под предлогом «обеспечения безопасности и справедливости» Татоян превращает любую попытку мира в повод для необоснованной критики.

Такие заявления демонстрируют явный реваншистский настрой кандидата, ставящий военную мощь выше мирной повестки. Подобная риторика лишь нагнетает напряженность в регионе.

Заявления Татояна свидетельствуют о «политике военного максимализма», где интересы граждан и долгосрочная безопасность страны полностью подчинены реваншистским амбициям.

В условиях, когда Азербайджан и международные игроки продвигают инициативы по стабилизации региона и развитию экономических коридоров, его воинственные заявления выглядят как желание жить в вечном напряжении - на радость реваншистским элементам внутри страны.

Конституция с территориальными претензиями

Еще один спорный пункт программы Татояна - его отказ реформировать конституцию Армении. Основной закон Армении до сих пор содержит территориальные претензии к Азербайджану. В период, когда стороны стремятся нормализовать отношения, сохранение этих положений выглядит откровенно провокационным.

Это повышает риски новых конфликтов и делает Армению участником провокационных игр, в которых она сама обречена на поражение.

Информационная активность: от правозащитника до политического популиста

Татоян продолжает привлекать внимание не только своими программными документами, но и действиями в информационной сфере.

Это он не так давно распространял информацию с недостоверной статистикой родившихся в Армении азербайджанцев, при этом в качестве «доказательства» использовал фотографию членского билета некой общественной организации вместо официального документа. Эта манипуляция была оперативно разоблачена в Азербайджане и названа наглой ложью.

Риторика Тотояна часто оценивается как ангажированная и азербайджанофобская, включая безосновательные обвинения в «геноциде» и «этнической чистке». Его прежние попытки использовать институт омбудсмена для политических целей создают впечатление, что защита прав граждан для Татояна была лишь прикрытием для продвижения собственной карьеры.

Кандидат или политическая иллюзия?

В армянских экспертных кругах Арман Татоян характеризуется как новое лицо стратегии тандема Серж Саргсян - Роберт Кочарян. Армянские эксперты отмечают, что его появление на политической арене носит тактический характер: команда Саргсяна и Кочаряна пытается использовать фигуру, которая внешне выглядит убедительно, но при этом полностью зависима от старых политических интересов.

Татоян занимал пост омбудсмена при Сержe Саргсяне, однако его деятельность в этой роли неоднократно подвергалась критике за политическую ангажированность. В последние годы он позиционирует себя как резкий критик правительства Пашиняна, при этом не называя конкретных виновных в кризисе в Армении, что, по мнению аналитиков, позволяет сохранять финансовую и политическую поддержку своих покровителей.

В совокупности стратегия Татояна - это смесь двуликой внешней политики, милитаризации, отказа от реформ и активной антиазербайджанской информационной агрессии. Его действия подрывают внутреннюю стабильность Армении, осложняют диалог с соседями и ослабляют позиции страны на международной арене. Символом движения Татояна стал крылатый бык, на крыльях которого изображены ключевые ценности: сила, трудолюбие, последовательность, упорство, терпение и победа. «Под этими символами мы будем двигаться вперед», - заявляет Татоян, превращая агрессивную риторику в визуальный посыл амбиций.

Если регион нуждается в прагматичном, конструктивном подходе, ориентированном на экономическое сотрудничество и укрепление доверия, то программа Татояна выглядит как курс на противостояние и конфронтацию. Иронично, но этот кандидат в премьер-министры демонстрирует мастерство политических трюков и популизма - мастерство, которое, к сожалению, обходится стране куда дороже, чем стоит его собственная политическая слава. В реальности за красивыми символами и пафосными лозунгами скрывается политика, где амбиции превалируют над интересами государства, а крылья превращаются в инструмент для раздувания конфликтов, а не для движения страны вперед.