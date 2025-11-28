 Загоревшийся в Черном море танкер мог столкнуться с миной - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Загоревшийся в Черном море танкер мог столкнуться с миной - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:00 - Сегодня
Танкер Kairos, следовавший в российский порт Новороссийск в Черном море, предположительно подвергся внешнему воздействию, в результате чего на борту возник пожар.

Как сообщает Habertürk, об этом заявило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

По данным ведомства, на судне находятся 25 членов экипажа, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ведется операция по эвакуации моряков.

Предварительно предполагается, что танкер мог натолкнуться на мину, что создает риск затопления судна.

20:40

В машинном отделении нефтяного танкера Kairos в Чёрном море произошёл взрыв, вызвавший пожар.

Как сообщает турецкое судоходное агентство Tribeca и агентство Bloomberg, инцидент случился примерно в 80 километрах к северу от пролива Босфор.

По данным Tribeca, возможной причиной взрыва могла стать мина, однако эта информация пока не подтверждена.

Танкер, на котором произошёл инцидент, зарегистрирован под флагом Гамбии. В момент происшествия судно было пустым, без груза. Существуют опасения, что из-за полученных повреждений судно длиной около 276,7 метров может затонуть. Для оказания помощи к месту происшествия направлены буксиры и суда береговой охраны.

По информации Bloomberg, ранее Kairos перевозил российскую нефть марки Urals из порта Новороссийск в индийский Парадип. По данным сервисов отслеживания судов, в момент инцидента танкер следовал в российский порт для очередной погрузки.

