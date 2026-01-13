Во Франции после аварии во время соревнований погиб 21-летний мотогонщик

12 января в мире мотогонок произошла трагедия, которая унесла жизнь 21-летнего французского гонщика Рафаэля Шоле, о чём сообщил портал MotorcycleSports.net.

Во время соревнований гонок по бездорожью, которые проходили во французской коммуне Грайане, на одном из участков трассы Рафаэль пытался выполнить прыжок через искусственный трамплин, но упал с мотоцикла.

Сразу после этого его сбил другой мотоциклист, а Шоле получил тяжёлые травмы. Несмотря на все усилия, предпринятые для оказания ему помощи медицинской бригадой, французский мотогонщик скончался от полученных травм в больнице.

«Сообщество любителей песчаных гонок и всё семейство мотоциклистов в трауре. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и любимым», — написали в немецком издании DirtbikeLover.