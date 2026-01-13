АРФ «Дашнакцутюн» примет участие в выборах 2026 года в коалиционном формате

Партия АРФ "Дашнакцутюн" примет участие в парламентских выборах, запланированных на июнь 2026 года, в формате коалиции.

Об этом заявил представитель Верховного органа АРФД, депутат Национального собрания Армении от оппозиционного блока "Армения" Ишхан Сагателян.

По его словам, страна сталкивается «с серьезными геополитическими изменениями и вызовами в сфере безопасности», передает Sputnik Армения.

Он подчеркнул, что для изменения сложившейся ситуации, «нейтрализации существующих рисков и формирования государства нового качества» необходимо отстранить нынешнее руководство от власти.

В этой связи Верховный орган АРФД принял решение участвовать в выборах, отдав предпочтение коалиционному формату. По словам Сагателяна, партия рассматривает парламентские выборы 2026 года как «ключевой этап политической борьбы и восстановления национальных интересов».