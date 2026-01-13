США могут ввести новые санкции против Ирана

США рассматривают введение новых санкций против энергетического и банковского секторов Ирана, а также в отношении ключевых фигур страны.

Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источник в американской администрации.

Кроме того, ряд бывших чиновников администрации США заявили, что "вероятно, на стол президенту [США Дональду Трампу] попадут как варианты крупномасштабных военных атак [по Ирану], так и более точечных ударов по конкретным иранским лидерам или полицейской инфраструктуре".

Ранее Трамп ввел 25-процентные пошлины в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. Это произошло после волны протестов в исламской республике, которая возложила ответственность за организацию беспорядков на США и Израиль. Глава Белого дома не исключил, что применит силу против Тегерана.

Источник: ТАСС