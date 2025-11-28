В Киеве проходят обыски у Ермака

В пятницу, 28 ноября, в Киеве проходят обыски у одного из главных украинских чиновников Андрея Ермака.

НАБУ и САП в настоящее проводят обыски у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Ситуация разворачивается в правительственном квартале Киева, пишет депутат Рады Ярослав Железняк, пишут украинские СМИ.

Характер претензий правоохранительных органов не уточняется. Известно, что ордер получили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Существует вероятность связи обысков с расследованием по делу опального украинского предпринимателя и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича. Бизнесмена обвиняют в хищении из государственного бюджета.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее внезапно отписался от главы своего офиса Андрея Ермака в социальной сети. Судя по всему, украинские политики взаимно перестали следить за профилями друг друга.