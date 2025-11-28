ЕС подтвердил приверженность прочному миру на Южном Кавказе

Евросоюз подтвердил свою приверженность достижению прочного мира на Южном Кавказе.

Об этом написала председатель Комитета по политике и безопасности Европейского союза, посол Дельфин Пронка в X.

“Комитет по политике и безопасности Европейского союза (PSC) провел встречу с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикметом Гаджиевым.

В ходе дискуссии были обсуждены ключевые региональные процессы, текущее состояние отношений ЕС–Азербайджан, а также ход нормализации между Арменией и Азербайджаном.

Евросоюз подтвердил свою приверженность достижению прочного мира на Южном Кавказе», отметила она.

