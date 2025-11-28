 ЕС подтвердил приверженность прочному миру на Южном Кавказе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

ЕС подтвердил приверженность прочному миру на Южном Кавказе

First News Media11:08 - Сегодня
ЕС подтвердил приверженность прочному миру на Южном Кавказе

Евросоюз подтвердил свою приверженность достижению прочного мира на Южном Кавказе.

Об этом написала председатель Комитета по политике и безопасности Европейского союза, посол Дельфин Пронка в X.

“Комитет по политике и безопасности Европейского союза (PSC) провел встречу с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикметом Гаджиевым.

В ходе дискуссии были обсуждены ключевые региональные процессы, текущее состояние отношений ЕС–Азербайджан, а также ход нормализации между Арменией и Азербайджаном.

Евросоюз подтвердил свою приверженность достижению прочного мира на Южном Кавказе», отметила она.

Читайте по теме:

Хикмет Гаджиев проинформировал членов комитета ЕС о мирной повестке Азербайджана и Зангезурском коридоре - ФОТО

Поделиться:
333

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до 17 °C

Политика

Дело Карена Аванесяна, который попытался совершить теракт в Ханкенди, направлено ...

Общество

Очередная группа переселенцев прибыла в село Мамедбейли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Меняется организация транспортного движения на «Шамахинке» - ВИДЕО

Политика

Дело Карена Аванесяна, который попытался совершить теракт в Ханкенди, направлено в суд

Проведены учения спецназа Азербайджана, Турции и Грузии - ФОТО

ЕС подтвердил приверженность прочному миру на Южном Кавказе

Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Кыргызстане

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Военные атташе посетили Национальную академию авиации - ФОТО

Армянский НПОшник: Выступающий против армяно-азербайджанского урегулирования – негодяй

Грузия обещала оперативно решить ситуацию с азербайджанскими грузовиками

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ракеты - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Дело Карена Аванесяна, который попытался совершить теракт в Ханкенди, направлено в суд

Сегодня, 14:32

В Германии обнаружили бомбы времен Второй мировой войны - ФОТО

Сегодня, 14:30

Фидан: Турция продолжит усилия для приемлемого урегулирования в Украине

Сегодня, 14:25

Очередная группа переселенцев прибыла в село Мамедбейли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:20

В России могут запретить входящие вызовы с иностранных номеров

Сегодня, 14:10

В Армении военнослужащие подорвались на мине

Сегодня, 13:58

Погода на субботу: В Баку ожидается до 17 °C

Сегодня, 13:45

С момента ввода в эксплуатацию Системы анализа рисков в госбюджет поступило более 300 тыс. манатов

Сегодня, 13:40

Новое исследование меняет историю одомашнивания кошек

Сегодня, 13:30

Глава Минюста: Новый текст Конституции Армении должен быть готов в марте 2026 года

Сегодня, 13:23

Ермак сделал заявление из-за обысков у него дома - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:18

Проведены учения спецназа Азербайджана, Турции и Грузии - ФОТО

Сегодня, 13:10

Назван объём ежедневных грузовых потоков на воздушном транспорте

Сегодня, 13:00

На 7-м совещании высокопоставленных должностных лиц ОТГ принято совместное Коммюнике

Сегодня, 12:53

США передали России оформленные в Женеве параметры мирного плана

Сегодня, 12:50

Ильхам Алиев поздравил президента Тимор-Лесте

Сегодня, 12:45

Оптимизируются платежи по обязательным государственным социальным страховым взносам для индивидуальных предпринимателей - ВИДЕО

Сегодня, 12:40

Меняется организация транспортного движения на «Шамахинке» - ВИДЕО

Сегодня, 12:32

Сырость и крысы: На Ясамале продолжается снос старых жилых домов - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

В Узбекистане полностью запретили электронные сигареты

Сегодня, 12:10
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30