Хикмет Гаджиев проинформировал членов комитета ЕС о мирной повестке Азербайджана и Зангезурском коридоре - ФОТО

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев встретился в Брюсселе с членами Комитета по политике и безопасности Европейского союза (ЕС).

Как передает 1news.az, соответствующей публикацией Хикмет Гаджиев поделился в своем аккаунте в социальной сети X.

"Сегодня в Брюсселе мы провели содержательные обсуждения с членами Комитета по политике и безопасности Европейского союза по вопросам углубления сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом. Я благодарен председателю комитета, послу Дельфин Пронка. Я проинформировал членов комитета о продвигаемой Азербайджаном в регионе повестке мира, а также об экономических преимуществах мира, развитии Зангезурского коридора и мерах по укреплению доверия. Благодарю членов Комитета за выражение полной поддержки будущих шагов по укреплению нашего сотрудничества и партнерства с ЕС", – написал Х. Гаджиев.

Хикмет Гаджиев также встретился с другими официальными лицами Европейского Союза.

"Мне было приятно обсудить с коллегами из Европейского Союза недавнюю позитивную динамику в отношениях между Азербайджаном и ЕС", - отметил он в другом посте.

Гаджиев подчеркнул, что стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня и обсудили перспективы дальнейшего укрепления партнерства между Азербайджаном и ЕС.