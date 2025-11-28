В Азербайджане введено новшество в сфере кинопроката - ПОДРОБНОСТИ

Министерство культуры запустило новую электронную услугу в сфере кинематографии - электронная подача заявок на включение фильмов в государственный реестр и получение свидетельства о прокате теперь доступны в едином электронном кабинете «MyCulture».

Электронизация и интеграция услуг в сфере культуры входит в число 10 приоритетных направлений цифровой стратегии развития Министерства культуры на 2024–2026 годы, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

В этой связи, в рамках цифровой трансформации кино-кластера и в соответствии с цифровой стратегией Министерство культуры запустило электронную услугу «Включение фильмов в государственный реестр и выдача свидетельства о прокате». Данная электронная услуга доступна через единый личный кабинет MyCulture, объединяющий услуги в сфере культуры по принципу «одного окна», а также через официальный сайт Министерства культуры

Обновлённая электронная услуга «Включение фильмов в государственный реестр и выдача свидетельства о прокате» упрощает документооборот, ускоряет подачу заявок и полностью автоматизирует процесс. Это делает получение соответствующего свидетельства более удобным и доступным для основных пользователей услуги - кинопроизводителей, демонстраторов фильмов, распространителей и сети кинотеатров - в любое время и в любом месте.

Включение фильмов в государственный реестр и выдача свидетельства о прокате осуществляются в соответствии с «Правилами проката и демонстрации фильмов», утверждёнными постановлением Кабинета Министров АР № 165 от 6 июля 2006 года. В настоящее время в Государственном реестре фильмов зарегистрировано более 11 000 кинопроизведений и свидетельств о прокате, что делает цифровизацию процесса особенно актуальной.

В соответствии с Законом АР «О кинематографии», все фильмы, предназначенные для массового показа на территории страны (в кинотеатрах, видеозалах, пунктах видеопроката, а также через услуги вещания и ретрансляции), должны быть включены в Государственный реестр фильмов и получить свидетельство о прокате в соответствии с «Правилами проката и демонстрации фильмов».

«Показ и массовое распространение кино- и видеофильмов без их регистрации в Государственном реестре фильмов влекут административную ответственность в соответствии со статьёй 386 Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях», - отмечают в Министерстве культуры.

Отмечается, что благодаря новой электронной услуге иностранным киностудиям будет проще и оперативнее интегрироваться в азербайджанскую киноиндустрию - это создаст условия для расширения международного кинопроката и появления новых партнерств.

