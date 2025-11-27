 Кино на неделю: Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон в драме «Умри, моя любовь» и не только - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Кино на неделю: Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон в драме «Умри, моя любовь» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:40 - Сегодня
Кино на неделю: Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон в драме «Умри, моя любовь» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Умри, моя любовь»

Жанр - триллер, драма (Великобритания, Канада, США)

Режиссер - Линн Рэмси

В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Роберт Паттинсон, Сисси Спейсек, Ник Нолти, Лакит Стэнфилд, Кеннеди Колдервуд

Рейтинги: IMDb – 6,6/10, Tomatometer – 73%, Кинопоиск – 6,8/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново - только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Их уединённый рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку.

«Nasipse olur 2»

Жанр – комедия (Турция)

Режиссер – Уфук Джебечи

В главных ролях: Алгы Эке, Бурак Севиндж, Нур Сурер

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: История о семье Ханджиоглу, которая, обанкротившись, вынуждена распрощаться со своей роскошной жизнь, и пытается начать всё заново и выжить в Стамбуле.

«Зверополис 2»

Жанр - мультфильм, приключения, семейный (США)

Режиссеры - Джаред Буш, Байрон Ховард

В главных ролях: Джиннифер Гудвин, Джейсон Бейтман, Ке Хюи Куан, Форчун Феймстер, Энди Сэмберг, Дэвид Стрэтэйрн, Идрис Эльба

Рейтинги: IMDb – 7,8/10, Tomatometer - 94%

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Кролик-полицейский Джуди и лис Ник идут по следу загадочной рептилии, чьё прибытие в Зверополис переворачивает жизнь города с ног на голову. Чтобы раскрыть дело, Джуди и Ник вынуждены работать под прикрытием в разных районах города.

