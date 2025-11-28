Оптимизируются платежи по обязательным государственным социальным страховым взносам для индивидуальных предпринимателей - ВИДЕО

Срок расчёта социальных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей по действующим ставкам истекает 1 января 2026 года.

В связи с этим предлагается внести изменения в Закон «О социальном страховании», сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно действующему закону, индивидуальные предприниматели уплачивают социальные страховые взносы в размере 50% от минимальной месячной заработной платы в строительной сфере и 25% в других сферах (то есть, в торговле, общепите, переводе, бухгалтерии и других сферах услуг). Кроме того, применяются коэффициенты в зависимости от региона: в Баку - 100%, в городах Сумгайыт и Гянджа - 90%, в других городах - 80%, в административных центрах районов и посёлках - 60%, в сельской местности - 50%.

Если в следующем году законодательство не будет изменено, социальная нагрузка на индивидуальных предпринимателей должна была увеличиться в зависимости от сфер их деятельности. Однако согласно предлагаемым изменениям в Закон «О социальном страховании», с 2026 года индивидуальные предприниматели будут уплачивать социальные страховые взносы в размере 2% от оборота. При этом минимальная сумма взноса составит 15% от минимальной заработной платы, то есть 60 манатов, а максимальная - 1-кратный размер минимальной заработной платы, то есть 400 манатов.

Государственная налоговая служба объясняет изменение на следующем примере - если по действующему законодательству микро-предприниматель в торговой сфере в Баку с ежемесячным доходом 5000 манатов уплачивает 100 манатов социальных взносов, то при отсутствии изменений в законе эта сумма увеличилась бы в 2 раза - до 200 манатов. Однако согласно предлагаемой новой модели, социальные взносы будут рассчитываться по ставке 2% от ежемесячного дохода, и для этого предпринимателя сумма взносов (100 манатов) останется на уровне текущей социальной нагрузки. Для микро-предпринимателя в той же сфере с ежемесячным доходом 3500 манатов размер социальных взносов снизится с 100 до 70 манатов.

Для микро-предпринимателя в Баку, работающего в сфере услуг с ежемесячным доходом 3000 манатов, размер социальных взносов снизится с 100 до 60 манатов. В регионах для микро-предпринимателей, работающих в торговой сфере с доходом 1500 манатов в месяц, будет предотвращён более чем трёхкратный рост социальных взносов - сумма составит 60 манатов.

Таким образом, независимо от уровня дохода, вместо стандартных сумм, рассчитанных от минимальной заработной платы, предлагаемые изменения в законодательство приведут к снижению нагрузки по социальным взносам для индивидуальных предпринимателей с низким доходом.

В Государственной налоговой службе отмечается, что 80% индивидуальных предпринимателей, относящихся к действующим субъектам микро-предпринимательства, имеют годовой доход до 60 000 манатов.

При этом социальные взносы, уплачиваемые индивидуальным предпринимателем за себя, ни в коем случае не являются налогом и аккумулируются в пенсионном капитале, чтобы в будущем использоваться для выплаты пенсии этому лицу.