В Газе с момента начала военных действий погибло более 70 тысяч человек

Число погибших в секторе Газа из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 70 тысяч.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения палестинского анклава.
"Число погибших из-за действий Израиля с 7 октября 2023 года увеличилось до 70,1 тысячи, пострадали 170 983 человека", - говорится в заявлении.
Отмечается, что за последние 48 часов в больницы сектора Газа поступили двое погибших и 11 пострадавших. По данным министерства здравоохранения, после вступления в силу прекращения огня в секторе Газа погибли 354 человека, ранения получили более 900.
