Азербайджан и UN-Habitat переходят к активной фазе подготовки WUF13

Председатель Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев и исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах подписали в городе Женева Логистическое соглашение, определяющее организационные вопросы проведения 13-й сессии Всемирного градостроительного форума.

Подписание данного документа является важным этапом в процессе подготовки к WUF13, который пройдет в Баку 17–22 мая 2026 года под темой «Жилище для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты». Указанное соглашение является логическим продолжением Соглашения о стране-хозяйке, подписанного в декабре 2023 года, и переводит подготовку мероприятия в практическую фазу.

В рамках сотрудничества между UN-Habitat и Азербайджаном реализуются совместные проекты в сфере развития градостроительства. В их числе — организация трех Национальных градостроительных форумов в Карабахском и Восточном Зангезурском регионах, а также мероприятия, проведенные в Баку в 2023 году по случаю Всемирного дня населенных пунктов.

Азербайджан вносит вклад в формирование глобальной градостроительной повестки, участвуя в Глобальной экспертной рабочей группе по разработке международных руководящих принципов по человекоцентричным «умным» городам, а также сопредседательствуя в Межправительственной рабочей группе по резолюции «Доступное жилье для всех».

Партнерство с UN-Habitat служит продвижению устойчивых, инклюзивных и ориентированных на человека городов.