 Азербайджан и UN-Habitat переходят к активной фазе подготовки WUF13 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Азербайджан и UN-Habitat переходят к активной фазе подготовки WUF13

First News Media18:30 - Сегодня
Азербайджан и UN-Habitat переходят к активной фазе подготовки WUF13

Председатель Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев и исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах подписали в городе Женева Логистическое соглашение, определяющее организационные вопросы проведения 13-й сессии Всемирного градостроительного форума.

Подписание данного документа является важным этапом в процессе подготовки к WUF13, который пройдет в Баку 17–22 мая 2026 года под темой «Жилище для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты». Указанное соглашение является логическим продолжением Соглашения о стране-хозяйке, подписанного в декабре 2023 года, и переводит подготовку мероприятия в практическую фазу.

В рамках сотрудничества между UN-Habitat и Азербайджаном реализуются совместные проекты в сфере развития градостроительства. В их числе — организация трех Национальных градостроительных форумов в Карабахском и Восточном Зангезурском регионах, а также мероприятия, проведенные в Баку в 2023 году по случаю Всемирного дня населенных пунктов.ю

Азербайджан вносит вклад в формирование глобальной градостроительной повестки, участвуя в Глобальной экспертной рабочей группе по разработке международных руководящих принципов по человекоцентричным «умным» городам, а также сопредседательствуя в Межправительственной рабочей группе по резолюции «Доступное жилье для всех».

Партнерство с UN-Habitat служит продвижению устойчивых, инклюзивных и ориентированных на человека городов.

Поделиться:
195

Актуально

Экономика

Ильхам Алиев сменил главу правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское ...

Общество

Кто он – новый председатель правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское ...

Мнение

Формула безопасности Президента Ильхама Алиева - «Этическая Realpolitik»

Общество

Другой Катар: Что скрывается за пределами Дохи? - ФОТО

Общество

Азербайджан и UN-Habitat переходят к активной фазе подготовки WUF13

Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев похоронен на Военном мемориальном кладбище - ФОТО

Водитель «BakuBus» отказался управлять транспортным средством - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Кто он – новый председатель правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» - Досье

Выбор редактора

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Известный телекомментатор: У Азербайджана – лучший гимн среди стран «Формулы-1» - ВИДЕО

В Азербайджане упростили процедуру получения разрешений на использование дронов - ФОТО

До 17° тепла - синоптики рассказали о погоде в воскресенье

Экс-глава ИВ Насиминского района Баку потребовал 200 тыс. манатов от «Ağçiçəyim»? - комментарий директора - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Мюнхенская конференция отменила приглашение главе МИД Ирана

Сегодня, 19:30

Мать и четверо детей репатриированы из Сирии в Азербайджан

Сегодня, 19:15

«Ирада жива, её удерживают в мире джиннов»: Убивший возлюбленную бизнесмен невменяем или симулирует?

Сегодня, 19:00

Зеленский: Подписание соглашения может состояться во время Всемирного экономического форума в Давосе

Сегодня, 18:45

Азербайджан и UN-Habitat переходят к активной фазе подготовки WUF13

Сегодня, 18:30

В Азербайджане отцам предоставят оплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка

Сегодня, 18:15

Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев похоронен на Военном мемориальном кладбище - ФОТО

Сегодня, 18:02

​​​​​​​В Баку торжественно отметили 110-летие со дня рождения Рашида Бейбутов – ФОТО

Сегодня, 17:48

Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс

Сегодня, 17:45

Водитель «BakuBus» отказался управлять транспортным средством - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:43

Кто он – новый председатель правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» - Досье

Сегодня, 17:41

​​​​​​​В Турции ютубер убил двоих своих детей и покончил с собой - ФОТО

Сегодня, 17:28

Ильхам Алиев сменил главу правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство»

Сегодня, 17:23

Надежда Исмайлова награждена орденом «Шохрет»

Сегодня, 17:20

Пашинян пропустит экономический форум в Давосе

Сегодня, 17:17

Компанию «Atena» уличили в нарушении правил конкуренции

Сегодня, 17:07

Формула безопасности Президента Ильхама Алиева - «Этическая Realpolitik»

Сегодня, 17:01

Парижская заявка Азербайджана на «Большой шлем»

Сегодня, 17:00

В Баку завершилась конференция БИГ, посвященная репрессиям в отношении нацменьшинств в Индии

Сегодня, 16:50

Xiaomi представляет серию REDMI Note 15: REDMI Titan Durability и передовые возможности съёмки - ФОТО

Сегодня, 16:47
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43