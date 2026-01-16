 «Ирада жива, её удерживают в мире джиннов»: Убивший возлюбленную бизнесмен невменяем или симулирует? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

«Ирада жива, её удерживают в мире джиннов»: Убивший возлюбленную бизнесмен невменяем или симулирует?

First News Media19:00 - Сегодня
«Ирада жива, её удерживают в мире джиннов»: Убивший возлюбленную бизнесмен невменяем или симулирует?

Началось судебное разбирательство по делу 48-летнего бизнесмена Эмиля Агджанова, обвиняемого в убийстве женщины, с которой он состоял в отношениях.

Как сообщает Qafqazinfо, Агджанов, признанный по заключению экспертов невменяемым, был доставлен в Бакинский суд по тяжким преступлениям под конвоем полиции из психиатрической больницы, где он содержится.

В решении, направленном прокуратурой, указано, что последняя встреча Эмиля Агджанова и Ирады Мурадовой, завершившаяся трагедией, состоялась в августе прошлого года в доме матери Эмиля. В тот день, находясь под воздействием алкоголя и наркотических веществ, Эмиль повалил Ираду на пол и, заставляя её совершать религиозные обряды и читать молитву «Аят аль-Курси». После он с особой жестокостью задушил её. После этого он перенёс тело в ванную комнату, «поставил на неё печать», обнял и до утра находился рядом с телом, слушая религиозную музыку.

На следующий день Эмиль был задержан, однако психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что в момент совершения преступления он находился в состоянии невменяемости. На этом основании его перевели из следственного изолятора в психиатрическую больницу.

После оглашения решения обвиняемому было предоставлено слово. Судья Сабина Мамедзаде напомнила ему о праве отказаться от дачи показаний, отметив, что в случае дачи показаний это поможет объективному расследованию.

Подсудимый заявил о готовности дать свободные показания и встал. Эмиль чётко помнил свои отношения с Ирадой, а также место и время произошедших событий. Вместе с тем в своих показаниях он высказывал оторванные от реальности, утверждения мифического характера :

«В тот день джинны завладели её душой. Сколько бы я ни читал молитв, спасти её не смог. Эти существа наделили её такой силой, что она трижды швырнула меня, спортсмена, о стену. До самого конца я заставлял её читать “Аят аль-Курси” и другие молитвы. Я любил Ираду больше всех, мы много лет жили вместе. Просто из-за того, что она была христианкой, мы не могли пожениться. Как я мог её убить? Да, когда она зашла в ванную, она поскользнулась и упала, но не умерла. Сейчас она жива, её удерживают в мире джиннов».

Бизнесмен, признанный невменяемым, далее заявил, что держал Ираду в объятиях, чтобы защитить её от невидимых существ. Он также рассказал, что сломал телефон марки iPhone, считая его «предметом дьявола»:
«Чтобы защитить Ираду от джиннов и шайтана, я обнял её и поставил на неё печать. Затем до утра читал “Аят аль-Курси”, чтобы изгнать этих существ. Ещё до того дня я учил её произносить шахаду. Во время чтения молитвы мне позвонили, поэтому я разбил iPhone. iPhone — это дьявольская вещь. Почему у него не открывается задняя крышка? Потому что это дело дьявола. Поэтому я швырнул телефон на пол и разбил. Но не беспокойтесь, с Ирадой сейчас всё хорошо».

На вопросы судьи, прокурора и адвокатов подсудимый отвечал в том же мифическом ключе. В качестве дополнения он лишь рассказывал о прежних тёплых отношениях с Ирадой и их совместных поездках на отдых на Мальдивы.

Несмотря на заключение врачей о том, что Эмиль не осознавал своих действий в момент совершения преступления, родственники погибшей с этим не согласны и считают, что он симулирует, чтобы избежать ответственности. То, что во время предварительного следствия Эмиль каждый раз давал разные показания, ещё больше усилило подозрения потерпевшей стороны. Сестра погибшей, Рена Мурадова, признанная её законным правопреемником, заявила в суде, что Эмиль не является психически больным. Она неоднократно подчёркивала, что он умышленно убил её сестру, находясь под воздействием наркотиков, и потребовала справедливости от суда.

Поскольку потерпевшая сторона сомневается в решении о признании обвиняемого невменяемым, суд имеет право назначить повторную медицинскую экспертизу. Необходимость этого будет определена судом.

Ещё одним примечательным моментом процесса стало агрессивное поведение матери Эмиля по отношению к родственникам погибшей. Она без разрешения вмешалась в ход заседания, заявив, что погибшая на протяжении многих лет пользовалась возможностями её сына. Судья сделал ей предупреждение за высказывания с места.

Судебный процесс продолжится 29 января.

Отметим, что Э. Агджанов занимался бизнесом. Он является владельцем компаний «Chermington Transportation Services», «AZRENT», «Caspi Style», а также магазина итальянского бренда «YAMAMAY». До произошедшего Эмиль привлекал внимание своим роскошным образом жизни.

Читайте по теме:

Обвиняемый в жестоком убийстве своей сотрудницы бизнесмен может не получить наказания

Убийство Ирады Мурадовой: родные сомневаются в объективности следствия - ПОДРОБНОСТИ - ФОТО

Поделиться:
309

Актуально

Экономика

Ильхам Алиев сменил главу правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское ...

Общество

Кто он – новый председатель правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское ...

Мнение

Формула безопасности Президента Ильхама Алиева - «Этическая Realpolitik»

Общество

Другой Катар: Что скрывается за пределами Дохи? - ФОТО

В мире

Мюнхенская конференция отменила приглашение главе МИД Ирана

Мать и четверо детей репатриированы из Сирии в Азербайджан

«Ирада жива, её удерживают в мире джиннов»: Убивший возлюбленную бизнесмен невменяем или симулирует?

Зеленский: Подписание соглашения может состояться во время Всемирного экономического форума в Давосе

Выбор редактора

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Двое украинских министров подали заявления об отставке

Трамп заявил, что не планирует захватывать Путина

Болезнь X может привести к новой пандемии в 2026 году

Граждане Ирана через сухопутную границу направляются в Турцию - ФОТО

Последние новости

Мюнхенская конференция отменила приглашение главе МИД Ирана

Сегодня, 19:30

Мать и четверо детей репатриированы из Сирии в Азербайджан

Сегодня, 19:15

«Ирада жива, её удерживают в мире джиннов»: Убивший возлюбленную бизнесмен невменяем или симулирует?

Сегодня, 19:00

Зеленский: Подписание соглашения может состояться во время Всемирного экономического форума в Давосе

Сегодня, 18:45

Азербайджан и UN-Habitat переходят к активной фазе подготовки WUF13

Сегодня, 18:30

В Азербайджане отцам предоставят оплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка

Сегодня, 18:15

Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев похоронен на Военном мемориальном кладбище - ФОТО

Сегодня, 18:02

​​​​​​​В Баку торжественно отметили 110-летие со дня рождения Рашида Бейбутов – ФОТО

Сегодня, 17:48

Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс

Сегодня, 17:45

Водитель «BakuBus» отказался управлять транспортным средством - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:43

Кто он – новый председатель правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» - Досье

Сегодня, 17:41

​​​​​​​В Турции ютубер убил двоих своих детей и покончил с собой - ФОТО

Сегодня, 17:28

Ильхам Алиев сменил главу правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство»

Сегодня, 17:23

Надежда Исмайлова награждена орденом «Шохрет»

Сегодня, 17:20

Пашинян пропустит экономический форум в Давосе

Сегодня, 17:17

Компанию «Atena» уличили в нарушении правил конкуренции

Сегодня, 17:07

Формула безопасности Президента Ильхама Алиева - «Этическая Realpolitik»

Сегодня, 17:01

Парижская заявка Азербайджана на «Большой шлем»

Сегодня, 17:00

В Баку завершилась конференция БИГ, посвященная репрессиям в отношении нацменьшинств в Индии

Сегодня, 16:50

Xiaomi представляет серию REDMI Note 15: REDMI Titan Durability и передовые возможности съёмки - ФОТО

Сегодня, 16:47
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43