«Ирада жива, её удерживают в мире джиннов»: Убивший возлюбленную бизнесмен невменяем или симулирует?

Началось судебное разбирательство по делу 48-летнего бизнесмена Эмиля Агджанова, обвиняемого в убийстве женщины, с которой он состоял в отношениях.

Как сообщает Qafqazinfо, Агджанов, признанный по заключению экспертов невменяемым, был доставлен в Бакинский суд по тяжким преступлениям под конвоем полиции из психиатрической больницы, где он содержится.

В решении, направленном прокуратурой, указано, что последняя встреча Эмиля Агджанова и Ирады Мурадовой, завершившаяся трагедией, состоялась в августе прошлого года в доме матери Эмиля. В тот день, находясь под воздействием алкоголя и наркотических веществ, Эмиль повалил Ираду на пол и, заставляя её совершать религиозные обряды и читать молитву «Аят аль-Курси». После он с особой жестокостью задушил её. После этого он перенёс тело в ванную комнату, «поставил на неё печать», обнял и до утра находился рядом с телом, слушая религиозную музыку.

На следующий день Эмиль был задержан, однако психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что в момент совершения преступления он находился в состоянии невменяемости. На этом основании его перевели из следственного изолятора в психиатрическую больницу.

После оглашения решения обвиняемому было предоставлено слово. Судья Сабина Мамедзаде напомнила ему о праве отказаться от дачи показаний, отметив, что в случае дачи показаний это поможет объективному расследованию.

Подсудимый заявил о готовности дать свободные показания и встал. Эмиль чётко помнил свои отношения с Ирадой, а также место и время произошедших событий. Вместе с тем в своих показаниях он высказывал оторванные от реальности, утверждения мифического характера :

«В тот день джинны завладели её душой. Сколько бы я ни читал молитв, спасти её не смог. Эти существа наделили её такой силой, что она трижды швырнула меня, спортсмена, о стену. До самого конца я заставлял её читать “Аят аль-Курси” и другие молитвы. Я любил Ираду больше всех, мы много лет жили вместе. Просто из-за того, что она была христианкой, мы не могли пожениться. Как я мог её убить? Да, когда она зашла в ванную, она поскользнулась и упала, но не умерла. Сейчас она жива, её удерживают в мире джиннов».

Бизнесмен, признанный невменяемым, далее заявил, что держал Ираду в объятиях, чтобы защитить её от невидимых существ. Он также рассказал, что сломал телефон марки iPhone, считая его «предметом дьявола»:

«Чтобы защитить Ираду от джиннов и шайтана, я обнял её и поставил на неё печать. Затем до утра читал “Аят аль-Курси”, чтобы изгнать этих существ. Ещё до того дня я учил её произносить шахаду. Во время чтения молитвы мне позвонили, поэтому я разбил iPhone. iPhone — это дьявольская вещь. Почему у него не открывается задняя крышка? Потому что это дело дьявола. Поэтому я швырнул телефон на пол и разбил. Но не беспокойтесь, с Ирадой сейчас всё хорошо».

На вопросы судьи, прокурора и адвокатов подсудимый отвечал в том же мифическом ключе. В качестве дополнения он лишь рассказывал о прежних тёплых отношениях с Ирадой и их совместных поездках на отдых на Мальдивы.

Несмотря на заключение врачей о том, что Эмиль не осознавал своих действий в момент совершения преступления, родственники погибшей с этим не согласны и считают, что он симулирует, чтобы избежать ответственности. То, что во время предварительного следствия Эмиль каждый раз давал разные показания, ещё больше усилило подозрения потерпевшей стороны. Сестра погибшей, Рена Мурадова, признанная её законным правопреемником, заявила в суде, что Эмиль не является психически больным. Она неоднократно подчёркивала, что он умышленно убил её сестру, находясь под воздействием наркотиков, и потребовала справедливости от суда.

Поскольку потерпевшая сторона сомневается в решении о признании обвиняемого невменяемым, суд имеет право назначить повторную медицинскую экспертизу. Необходимость этого будет определена судом.

Ещё одним примечательным моментом процесса стало агрессивное поведение матери Эмиля по отношению к родственникам погибшей. Она без разрешения вмешалась в ход заседания, заявив, что погибшая на протяжении многих лет пользовалась возможностями её сына. Судья сделал ей предупреждение за высказывания с места.

Судебный процесс продолжится 29 января.

Отметим, что Э. Агджанов занимался бизнесом. Он является владельцем компаний «Chermington Transportation Services», «AZRENT», «Caspi Style», а также магазина итальянского бренда «YAMAMAY». До произошедшего Эмиль привлекал внимание своим роскошным образом жизни.

