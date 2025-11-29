На Шри-Ланке число жертв циклона «Дитва» превысило 120

Не менее 123 человек стали жертвами тропического циклона "Дитва", который обрушился на Шри-Ланку.

Об этом сообщил Центр управления чрезвычайными ситуациями страны.

"Число погибших, зарегистрированных в результате неблагоприятных погодных условий по всей стране за последние несколько дней, возросло до 123", - сообщило ведомство, добавив, что еще 130 человек числятся пропавшими без вести.

По данным центра, из-за последствий циклона пострадали в общей сложности 373 428 человек. Более 43 тыс. были переселены в созданные в стране 488 временных центров.

Ранее президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке поручил Управлению по туризму принять необходимые меры для оказания помощи иностранным туристам, испытывающим трудности из-за чрезвычайной ситуации.

По данным Метеорологического департамента Шри-Ланки, в ближайшие часы циклон переместится на северо-запад острова. В некоторых регионах возможны сильные ливни и порывистый ветер. Населению настоятельно рекомендуется принять необходимые меры предосторожности, чтобы минимизировать ущерб, вызванный непогодой. Существует угроза новых наводнений.

Источник: ТАСС