Папуашвили: Запуск Зангезурского коридора принесет пользу всему региону

Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией открывает новые перспективы для всего региона, включая расширение транспортной инфраструктуры.

Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос журналиста о том, потеряет ли Грузия свои позиции в Среднем коридоре после открытия Зангезурского коридора.

Он приветствовал инициативу по строительству Зангезурского коридора, отметив, что она принесет пользу всему региону: "Это важно как для развития конкуренции, так и для улучшения условий для грузоперевозок. Это само по себе является сигналом стабильности региона и будет способствовать росту и расширению инвестиций в экономику региона", - заявил он.

Источник: Report