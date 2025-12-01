Эйюб Кулиев представил Азербайджан на IV Глобальном международном форуме по симфонической музыке - ФОТО

В Пекине с 26 по 28-е ноября под девизом «Музыка преодолевает границы, культура наводит мосты» прошел IV глобальный международный форум по симфонической музыке.

Являясь ключевым форумом в рамках Всемирного театрального альянса, Пекинский всемирный симфонический форум с 2019 года собирает лидеров отрасли. Благодаря более тесному сотрудничеству и обмену опытом, а также более профессиональным инновационным концепциям, он внес значительный вклад в активное развитие мировой симфонической музыки. Пекинский всемирный симфонический форум 2025 года собрал более 30 стран и регионов, более 190 международных художественных учреждений и более 300 представителей симфонического сектора из пяти континентов.

На протяжении трёх дней форума обсуждались различные темы инновационных методов распространения и записи симфонической музыки, вовлечения молодой аудитории, рассказ о национальных элементах в симфонической музыке разных регионов, судьба молодых музыкантов, коллективов, продолжающих развивать мир симфонической музыки.

Азербайджан на форуме представлял главный дирижер Азербайджанского государственного театра оперы и балета, дирижер Государственного камерного оркестра, доцент Бакинской музыкальной академии Эйюб Кулиев.

Азербайджанский дирижер в своем выступлении на тему «Симфонические основы и национальные корни в Азербайджанской музыке» подробно рассказал об истории развитии симфонической музыкальной культуры в Азербайджане.

Композиторская школа Узеира Гаджибейли, жанр «симфонический мугам» и его создатель Фикрет Амиров, роль национальных инструментов в творчестве азербайджанских композиторов вызвали большой интерес среди слушателей – в музыкальной части форума дирижер Эйюб Кулиев представил разные образцы азербайджанской симфонической музыки.

На открытии форума состоялась также встреча азербайджанского дирижера и президента Национального центра исполнительских искусств Венг Нинг, которому Э.Кулиев преподнес «Антологию национальной Азербайджанской музыки», специальный альбом и книги, выпущенные Фондом Гейдара Алиева.