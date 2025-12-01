Счетная палата проводит проверки в министерстве культуры
Счетная палата проводит контрольные мероприятия в министерстве культуры АР в соответствии с Рабочим планом на 2025 год.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Report.az.
Подчеркивается, что результаты аудита будут обнародованы в соответствии со ст. 37 закона «О Счетной палате».
