В Баку будет ограничена подача электроэнергии

Сегодня с 10:00 до 15:00 будет ограничена подача электроэнергии по адресам: поселок Биляджари, улица А. Зейналова, 41, 43 и 47, а также в расположенных поблизости автомобильном парке, водонасосной станции и некоторых торговых объектах.

Как сообщает 1news.az, об этом распространило информацию Открытое акционерное общество «Азеришыг».

Отмечается, что причиной перерыва являются ремонтно-профилактические работы, проводимые на трансформаторном пункте № 23, расположенном на территории Биляджаринского районного управления по энергоснабжению и сбыту (РЭСУ).

Сообщается, что после завершения работ указанный район будет обеспечен более качественной электроэнергией.